Рада на карантине: в парламент пустят только нардепов и помощников

Разумков ограничил допуск ученых и экспертов в здания Рады

На фоне введения массовых карантинов председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков до 3 апреля ограничил допуск в здания парламента всех, кроме депутатов, их помощников и работников аппарата.

Об этом говорится в подписанном спикером распоряжении "О дополнительных мерах по предотвращению возникновения острой респираторной болезни", обнародованном на сайте ВР.

Это сделано для предотвращения возникновения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, среди нардепов, работников аппарата Рады.

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Руководствуясь статьей 88 Конституции Украины, пунктом 7 и 8 статьи 78 регламента ВР, учитывая период карантина, определенный постановлением Кабинета министров от 11 марта 2020 года №211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19", предусматривается временно, до 3 апреля, ограничить допуск в административные здания, сооружения и служебные помещения Верховной Рады всех лиц, кроме народных депутатов, работников аппарата ВР, помощников-консультантов народных депутатов, которые работают по срочному договору на постоянной основе, говорится в документе.

Поэтому главы комитетов, временных специальных комиссий, временных следственных комиссий Рады должны проводить заседания этих органов исключительно в админзданиях Рады.

А тем временем должностные лица, ученые, эксперты, специалисты-практики или представители общественности, приглашенные на заседания комитетов, временных спецкомиссий, временных следственных комиссий Рады будут участвовать в таких заседаниях в режиме видеоконференции, без непосредственного допуска в админздания, сооружения и служебные помещения ВР.

Напомним, в Украине уже зафиксирован третий случая заражения коронавирусом .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Карантин из-за коронавируса в Украине: что известно на данный момент" .

А тем временем напомним, что во Львове местным депутатам решили проверить температуру:

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