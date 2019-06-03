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Рада на согласительном совете, в Гааге суд Украины против РФ, Трамп едет в турне по ЕС: топ-темы дня

3 июня, 11:48

Понедельник, 3 июня, буден насыщен событиями в Украине и за рубежом, СМИ будут пристально следить за несколькими темами


В понедельник, 3 июня, определились топ-темы, которые станут главными в информационном пространстве Украины и мира. Пресса будет следить за этими темами и их развитием. 

Согласительный совет Рады. Главы фракций и групп депутатов должны утвердить законопроекты для рассмотрения на пленарной неделе. Среди основных – избирательный кодекс и несколько законопроектов, внесенных президентом, в том числе об импичменте и снятии неприкосновенности.

В Гааге состоятся слушания Международного Суда ООН (Украина против Российской Федерации) относительно возражений Российской Федерации по делу о борьбе с финансированием терроризма расовой дискриминации. Украинскую делегацию на слушаниях возглавит замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Стартует V Национальный экспортный форум при участии премьера Владимира Гройсмана и главы представительства ЕС Хьюга Мингарелли.

В Киевском апелляционном суде состоится заседание по изменению меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого обвиняют в причастности к убийству Екатерины Гандзюк.

Дональд Трамп едет в турне по ЕС: посетит Великобританию, Ирландию и Францию, встретится с королевой Елизаветой II и премьером Терезой Мэй и президентом Франции Макроном.

О том, какими были итоги минувшей недели, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.


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Тег Трамп, слушания, избирательный кодекс, согласительный совет, могерини, Зеркаль, гаагский трибунал, Гандзюк

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