Отставка Гройсмана не состоялась, а в Европарламенте меняется расстановка сил: итоги недели

Главные события недели в Украине и мире





Общество

3 0 общественным организациям Центральная избирательная комиссия разрешила иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля.

Погибли четыре члена экипажа при катастрофе вертолета армейской авиации Ми-8 около с.Сестрятин Радивиловского района (Ровенская обл.).

Выплатила аптекам 45,3 млн грн в апреле Национальная служба здоровья по программе "Доступные лекарства". Больше всего средств получили Днепропетровская (5,16 млн грн), Львовская (4,42 млн грн) области и Киев (4,3 млн грн). По состоянию на 24 мая 992 аптечных учреждения – юрлица заключили договоры на участие в правительственной программе реимбурсации.

1 159 судейских должностей в Украине сейчас являются вакантными из 6 345 по штату. Кроме того, 964 судьи находятся в штате, но у них закончились полномочия, и они не отправляют правосудие.

Увеличила на 25,7% Украина с 4 апреля по 25 мая запасы природного газа в подземных хранилищах – до 10 млрд 995,8 млн куб. м, свидетельствуют данные "Укртрансгаза". Это на 19% больше, чем было год назад на эту дату, и на 14% – чем два года назад.

Сумму дохода в 1 млн грн и более по результатам нынешней кампании декларирования в Киеве указали 2941 человек, это на 25% больше, чем в прошлом году. Эти лица задекларировали 36,51 млрд грн, что на 73% больше, чем в прошлом году. Они должны заплатить налог на доходы физических лиц на сумму 1,93 млрд грн и 270 млн грн военного сбора.

Wizz Air отсрочил на месяц запуск нового рейса Киев – Лейпциг. Полеты начнутся с 9 августа, а не 5 июля, как планировалось ранее.

Вырос на 25,6% размер среднедневного пособия по беременности и родам, финансируемого Фондом социального страхования, в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 245 грн. В среднем продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 126 календарных дней. В таком случае средняя сумма помощи от фонда составляет 30,9 тыс. грн.

Харьковская область стала первой среди областей Украины в рейтинге социально-экономического развития в 2018 году по версии Кабмина. На втором месте Ривненская область, на третьем – Винницкая. Закрывают пятерку первых Днепропетровская и Черновицкая области. Самую низкую строчку рейтинга занимает Луганская ОГА. За ней – Донецкая, Черниговская, Одесская и Николаевская области. Рейтинговое оценивание социально-экономического развития регионов был начато в 2015 году. На основании данных статистики областям выставляются оценки ежеквартально по 27 показателям в 6-ти направлениях и ежегодно по 64 показателям в 12 направлениях.

В связи с высоким спросом на программу "теплых" кредитов ПриватБанк исчерпал лимит на выдачу займов объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), а Ощадбанк и Укргазбанк – частным домохозяйствам. Укргазбанк и Ощадбанк продолжают выдачу "теплых" кредитов ОСМД, а Укрэксимбанк – физлицам. По данным Госагентства, в нынешнем году домохозяйства уже получили 740 млн грн "теплых" кредитов из запланированных 1,1 млрд грн.

Лишь 3% квартир на первичном рынке покупаются с помощью ипотечных кредитов. При этом около 20% застройщиков региона имеют общие программы с коммерческими банками по предоставлению ипотечных кредитов. Последние 2-3 года наиболее популярными у покупателей являются программы рассрочки. Количество покупок жилья с помощью этого механизма в 2018 году превзошло 60%, а в 2019 году может возрасти до 65%.

Увеличилась на 6,2% общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в апреле и на 1 мая составила 2,615 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики. При этом сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий возросла на 10,6% – до 1,416 млрд грн.

Введено круглосуточное дежурство лесной охраны в лесах Киева в связи с началом пожароопасного периода.

Только 97 народных депутатов из 297 присутствующих в зале поддержали отставку премьер-министра Владимира Гройсмана в Верховной Раде. Против увольнения проголосовали 63 депутата, еще 50 – воздержались и 87 – вообще не голосовали.

С 1 июня начинает действовать запрет на специализированный промысел креветки. Он будет действовать до 31 июля в Черном море с заливами, лиманами и связанными с морем озерами. Кроме того, установлен запрет на любительский и спортивный вылов креветок с 1 июня до 31 августа, мидий – с 1 июня до 30 августа.

Зафиксировано 4092 случая незаконного завладения автомобилями в течение 2018 года на территории Украины, сообщили в Национальной полиции. 25% машин похищены в Киеве, 10% – в Одесской области, и около 9% – в Днепропетровской области. В течение первых трех месяцев 2019 года в целом по Украине уже похитили 766 машин, вернуть владельцам удалось лишь 250 машин.

С 3 июня возобновляет рейсы Киев – Ужгород – Киев авиакомпания "Мотор Сич". Рейсы будут осуществляться на самолете "Як-40" без промежуточной посадки во Львове.

Экономика

Поднялся до 71,6 индекс потребительских настроений украинцев в апреле, по информации Info Sapiens. В марте по сравнению с февралем он снизился на 1,7 пункта – до 65,3 по 200-балльной шкале.

Сократил на 13,56 млрд грн Кабинет министров субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии в связи со значительным сокращением количества их получателей: с 6,9 млн домохозяйств в отопительном периоде 2017-2018 гг. до 4,2 млн в 2018-2019 гг.

Составил 1,719 млрд грн дефицит государственного бюджета за январь-апрель, что в 12 раз меньше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом сводный бюджет (государственный и местные) за этот период выполнен с профицитом в 17,623 млрд грн, что в 531 раз выше прошлогоднего показателя.

Сократилось на 3,5% поголовье крупного рогатого скота в Украине по состоянию на начало мая по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года – до 3,7 млн голов в связи с низкой прибыльностью выращивания и низкими ценами реализации мяса в Украине. Об этом сообщили в Национальном научном центр "Институт аграрной экономики". Из общего количества поголовья крупного рогатого скота 69,6%, в том числе 76,2% коров, сосредоточено в хозяйствах населения.

Снизит на 8% "Нафтогаз Украины" в июле цену на природный газ для нужд населения по сравнению с ценой на июнь – до 5803 грн за 1 тыс. куб.м (без НДС и услуг по транспортировке и распределению).

70 млн долларов Национальный банк в период с 20 по 24 мая купил на межбанковском валютном рынке, что в 3,2 раза больше объема, выкупленного неделей ранее.

Выделит 200 млн долларов Всемирный банк Украине на программу по ускорению притока частных инвестиций в сельское хозяйство с целью ослабления препятствий доступу малых и средних предприятий на рынок сельскохозяйственной продукции. Совет директоров Всемирного банка утвердил этот проект 24 мая.

Увеличили на 28,1% в годовом выражении строительные предприятия в январе-апреле объемы работ, до 38,57 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики. Объемы работ по строительству зданий увеличились на 14,4% – до 19,41 млрд грн, при этом по строительству жилых зданий сократились на 3,4% – до 8,92 млрд грн, а по строительству нежилых зданий увеличились на 36,8% – до 10,49 млрд грн.

18,1 млрд грн чистой прибыли получили платежеспособные банки Украины в январе-апреле. За аналогичный период прошлого года банковская система получила чистую прибыль в размере 10,7 млрд грн. Доходы банков за четыре месяца текущего года выросли на 29% до 77 млрд грн, тогда как расходы – на 20% до 59 млрд грн.

Замедлится до 2,7 с 3,3% рост ВВП в 2019 году по сравнению с 2018-м при снижении инфляции до 7,6 с 9,8%. Об этом говорится в обновленном консенсус-прогнозе, который 28 мая обнародовало Министерство экономического развития и торговли .

Фонд гарантирования вкладов ликвидировал Интербанк 24 мая внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о государственной регистрации прекращения ПАО КБ "Интербанк" как юридического лица.

Переместятся на международные торговые платформы Bloomberg и Refinitiv первичные размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины до конца второго квартала, а вторичный рынок будет сосредоточен на международной торговой платформе до конца года. Сейчас основная вторичная торговля ОВГЗ происходит на украинских фондовых биржах. Ее оборот в первом квартале этого года составил почти 40 млрд грн, тогда как объем размещения на первичном рынке – до 60 млрд грн.

Поступило 951,7 млн грн за апрель на счета ликвидируемых банков, из них 851,8 млн грн – от продажи активов этих банков. Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Миссия МВФ заявила о готовности после парламентских выборов и формирования Кабинета министров прибыть в Украину для продолжения переговоров, сообщил руководитель миссии в Украине Рон ван Роден. До этих переговоров будут постоянные консультации относительно формирования новой повестки дня реформ.

Украина поднялась на 5 пунктов в рейтинге глобальной конкурентоспособности за год. Украина заняла 54 место, а всего в рейтинге представлено 63 страны. Сингапур занял первое место, впервые за 10 лет обогнав США, которые за год опустились на две ступеньки. Второе место занял Гонконг. Среди постсоветских стран выше всех в рейтинге находится Литва (32 место), Казахстан (34 место) и Эстония (35 место).

Экспортировали 46,1 млн тонн зерновых украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019) по состоянию на 29 мая, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия. Пшеницы отправлено на экспорт 14,9 млн тонн, ячменя – 3,5 млн тонн, кукурузы – 26,9 млн тонн. В 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,9 млн тонн зерна

Штрафовать на 500 тыс. грн будет Государственная фискальная служба аграриев, которые до 1 июля не успеют оформить лицензию на хранение топлива.

Получила право собирать вознаграждения (роялти) за звучание звукозаписей песен в заведениях индустрии гостеприимства – ресторанах, отелях, кафе Украинская лига авторских и смежных прав, сообщило Министерство экономического развития и торговли. Общественный союз "Украинский музыкальный альянс" аккредитован на сбор вознаграждения за использование звукозаписей телерадиоорганизациями, провайдерами программной услуги, онлайн-вещателями и другими лицами, которые занимаются публичным вещанием. Собранные этими организациями коллективного управления средства в дальнейшем будут распределяться между исполнителями, производителями фонограмм и видеограмм.

Заявил о необходимости открыть рынок земли в Украине для обеспечения стабильного развития всех отраслей руководитель программ по инфраструктуре и стабильному развитию Всемирного банка Бахер Эль-Хифнави: "В Украине – 33 млн га сельхозземель. Это второе место в Европе. И треть этой территории – очень хорошие плодородные земли. Но продуктивность с/х в Украине составляет 1/3 уровня Польши, 1/6 уровня Германии. Украине необходимо открывать рынок земли".

Вырос на 45,5 млн долларов объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) за январь-март – до 32,918 млрд долл. Как сообщила Государственная служба статистики, за этот период поступило 587,6 млн долл. новых инвестиций, но при этом выбыло 496,5 млн долл., а отрицательная переоценка составила 45,6 млн долл.

Верховного суда подтвердил законность решения НБУ о выведении с рынка неплатежеспособного "Омега Банка". Суд отклонил кассационную жалобу прежнего владельца банка Николая Лагуна и оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций в пользу Нацбанка.

На 6,3 млрд долларов Украине в мае-декабре предстоит погашение долговых платежей в валюте, включая 3,5 млрд долларов по внешнему госдолгу и 2,8 млрд долларов по валютным облигациям внутреннего госзайма. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Вырос на 0,9 млрд грн до 42,3 млрд грн объем вложений нерезидентов в ОВГЗ по итогам еженедельного аукциона 28 мая. По сравнению с началом года объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 35,9 млрд грн, или в 6,7 раза.

Мир

Не может измениться позиция России по вопросу освобождения украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива, в связи с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву – их судьбу решит суд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Больше всех потеряли европейские народники и социалисты на выборах в Европейский парламент, больше всех прибавили радикальные антиевропейские силы. ЕП насчитывает 751 места, и для большинства при голосовании необходимо 376. В ЕП предыдущего созыва две политические группы – европейских народников (217) и группы социалистов и демократов (187) могли голосовать без поддержки других политических групп. Теперь баланс сил изменился. Группа европейских народников потеряла 39 мандатов, социалисты – 35 мандатов. В то же время, более 100 мандатов получили антиевропейские силы.

Получил 66% голосов во втором туре президентских выборов в Литве независимый кандидат Гитанас Науседе. Он значительно опередил соперника – экс-министра финансов Ингриду Шимоните. При этом первый тур с небольшим отрывом выиграла Шимоните, которую поддерживала действующий президент Даля Грибаускайте. Новому президенту 55 лет, он по образованию экономист. Учился в университетах Вильнюса и Мангейма (Германия). Последние 18 лет был старшим финансистом и советником президента литовского "SEB банка". Владеет английским, немецким и русским языками. Популярность приобрел благодаря тому, что регулярно и в доступной форме объяснял в СМИ вопросы, связанные с экономикой и финансами.

Президент Австрии отправил в отставку правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем. Курц провел на своем посту всего 525 дней. Это самый короткий срок главы правительства Австрии и это первый случай в послевоенной истории страны, когда кабинет министров отправили в отставку. Выборы должны состояться в сентябре. Днем ранее парламент Австрии вынес вотум недоверия правительству.

Новые купюры в 100 и 200 евро введены в обращение 28 мая. Банкноты сохранили прежнюю цветовую гамму, но немного изменился их дизайн. Они стали уже: теперь их ширина такая же, как у купюры в 50 евро. Обновленные купюры снабжены дополнительными элементами защиты. На них нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может считать только машина. Кроме того, они содержат голограмму, которая меняется при поворачивании купюры. Ранее были обновлены купюры в 5, 10, 20 и 50 евро.

Заработал не менее 3 млрд долларов с момента выхода первой серии "Игры престолов" телеканал HBO на подписке. Только последний сезон принес каналу 528 млн. Эти цифры являются абсолютным рекордом в мире телевидения.

Парламент Латвии избрал нового президента страны - им стал 63-летний Эгилс Левитс. Его на пост президента выдвинули партии правящей коалиции, к этому времени он занимал должность судьи Суда Европейского Союза. Также работал послом Латвии в Швейцарии, Австрии и Венгрии. Действующий президент Вейонис решил не баллотироваться на этот пост повторно.

Цены на нефть падают после заявления президента США Дональда Трампа в отношении Китая. Накануне он подчеркнул, что не готов к торговому соглашению с Пекином на нынешних условиях. Игроки на нефтяном рынке расценили это как доказательство того, что американо-китайское противостояние затягивается и грозит замедлением роста мировой экономики, что приведет к снижению спроса на энергоносители. Не исключено, что в ближайшее время Brent закрепится на отметке ниже 65 долларов.

Представили прототип самого быстрого поезда в мире в Китае. Поезд будет двигаться при помощи магнитной подушки с максимальной проектной скоростью 600 км в час.

Малайзия вернет около 3 тыс. тонн не поддающихся переработке пластиковых отходов в такие страны, как США, Великобритания, Канада и Австралия, заявила министр по делам окружающей среды. Она сказала, что 60 контейнеров, наполненных отходами, были ввезены контрабандой для переработки на незаконных предприятиях в Малайзии и будут отправлены обратно в страны, из которых они прибыли.

Рухнул на 44,5% выпуск автомобилей в Великобритании в апреле относительно того же месяца прошлого года, поскольку компании приостанавливали производство из-за первоначально запланированного на 28 марта окончания выхода страны из Европейского союза (Brexit). В прошлом месяце в стране было выпущено 70971 авто против 127970 годом ранее. Падение стало рекордным со времен финансового кризиса 10 лет назад.

27 июня выпустит четыре новых рассказа Джоан Роулинг из серии о вселенной "Гарри Поттера". Рассказы будут обнародованы в электронном формате.

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