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Расследование убийства Кирилла Тлявова на грани развала, подозреваемые могут выйти на свободу – нардеп

21 июня, 14:28

С самого начала в истории с убийством пятилетнего мальчика прослеживалась халатность или умышленное сокрытие фактов, считает Елена Сотник

Фото: uaportal.com
Фото: uaportal.com.

История со смертью пятилетнего Кирилла Тлявова , в убийстве которого подозревают двоих полицейских, пребывавших в нетрезвом состоянии, демонстрирует полный провал полицейской реформы, саботаж медиков, сокрытие фактов и "отмазывание" своих, до сих пор существующее в правоохранительных органах.

Такое мнение высказала народный депутат, второй номер партии Игоря Смешко "Сила и честь" юрист Елена Сотник.

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По мнению парламентария, Государственное бюро расследований должно публично отчитаться о ходе расследования, ведь сейчас существует угроза, что подозреваемые в преступлении могут выйти на свободу, а уголовное дело развалится.

Сотник указывает, что с самого начала в истории с убийством пятилетнего мальчика, прослеживалась халатность или умышленное сокрытие фактов, которое было как с стороны медиков, обследовавших мальчика, когда его с ранением доставили в больницу, так и со стороны полиции, которая не обратились в суд, чтобы получить решение о принудительном получении необходимых для экспертизы образцов. А это было необходимо, чтобы доказать, что полицейские во время выстрелов были в состоянии алкогольного опьянения.

"Теперь доказать в суде состояние алкогольного опьянения у подозреваемых в момент совершения преступления почти невозможно, а потому есть опасность, что основное отягчающее обстоятельство отпадет. Более того, отсутствие смывов рук лишает возможности установить, кто же из подозреваемых осуществлял выстрелы, и определить убийцу почти невозможно. Оружие, из которого стреляли, пока так и не найдено. Так мы становимся свидетелями развала дела", – считает Сотник.

Государственное бюро расследований, которое взялось за это дело, должно публично отчитаться о его ходе, ведь сейчас существует угроза того, что дело развалится, а подозреваемые окажутся на свободе, тем более, что время их пребывания в СИЗО ограничен.

"Труба (глава ГБР. – Ред.) и глава Нацполиции Князев приходили на заседание профильного комитета Верховной Рады. Я задавала им все эти вопросы и не получила ни одного конкретного ответа. Я настаивала на допросе медиков, которые не заметили или скрыли факт огнестрельного ранения пятилетнего мальчика. И буду настаивать в дальнейшем. Я хочу уже в ближайшие дни услышать ответы. Я не хочу слышать "глубокую обеспокоенность" от МВД – я хочу слышать правду о том, почему затягивалось следствие еще на начальном этапе. Князев пообещал, что дисциплинарное дело по этому поводу будет расследоваться. Ждем отчета", – отметила Сотник.

Также Сотник призвала Князева отправить в отставку экс-начальника полиции Киевской области Дмитрии Ценова, которого, после этого резонансного преступления, "героически" отправили в зону проведения ООС , которое руководство полиции назвал "наказанием".

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком двое подвыпивших полицейских – Владимир Петровец и Иван Приходько – стреляя из пистолета по жестяным банкам, попали в пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова. Ребенок через двое суток скончался в больнице .


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Тег убийство, сотник, Переяслав, переяслав-хмельницкий, Тлявов, Сила и честь

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