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Расстрел иностранца в Киеве: новые подробности

14 октября, 12:20

Игорь Серов

Киллеров вычисляют по видео с уличных камер

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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Стали известны подробности расследования резонансного расстрела 33-летнего мужчины возле одного из офисов на улице Дегтяревской в Киеве.

Как рассказали новостям "Сегодня" наши источники в киевской полиции, сейчас следователи и оперативники изымают видео со всех уличных видеокамер, которые зафиксировали отъезд киллеров с места преступления. Также на месте преступления полицейские изъяли несколько гильз.

"Дело в том, что свидетель запомнил и назвал полиции номер автомобиля, на котором скрылись убийцы. Сейчас полицейские заняты поиском подозреваемых и устанавливают местонахождение этого автомобиля. Не исключено, что номера на машине были ворованными, не исключаем также и того, что киллеры могли их выбросить, скрываясь от полиции. О самом погибшем известно, что он – иностранец", – рассказали сайту "Сегодня" полицейские.

Официально в пресс-службе главка сообщили, что расследование продолжается, идет поиск убийц. На месте преступления, кроме следователей, работали и кинологи.

Напомним, 13 октября на улице Дегтяревской был застрелен 33-летний мужчина. Его ранения были несовместимы с жизнью – он умер в больнице. Нападавшие скрылись на автомобиле черного цвета. По данным полиции, погибший был выходцем с Кавказа.

Также сообщалось, что в начале октября в Хотяновке под Киевом полиция ликвидировала иностранца, стрелявшего в спецназовцев. Злоумышленником оказался гражданин Грузии, которого в другой стране приговорили к 22 годам лишения свободы за похищения людей и создание банды. Прежде чем его обезвредили, он ранил двух правоохранителей.

Напомним, ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

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Киев полиция расстрел киллер Дегтяревская

Источник: Сегодня

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