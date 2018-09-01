Райсуд Сумской области запретил отключение аналогового телевещания

До вынесения решения по существу суд запретил Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения отключать аналоговый сигнал

Сарненский районный суд Сумской области принял решение запретить отключение аналогового сигнала телевещания с 1 сентября – вопреки постановлению Кабмина и решению Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Райсуд удовлетворил иск местной жительницы Надежды Мазюрко, которая считает, что переход Украины на цифровое телевещание лишает ее права на получение информации. По ее мнению, в месте ее жительства цифровой сигнал принимать не будет. На основании ее иска коллегия судей под председательством Алексея Рыжего решила:

"Запретить Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения совершать все и любые действия, связанные с прекращением использования радиотехнологии аналогового телевизионного вещания до решения данного спора по существу".

При этом первое заседание по рассмотрению дела по существу назначено на 13 сентября.

Напомним, с 1 сентября вся страна должна перейти на цифровое телевидение. Таким образом зрители получат современные качественные звук и картинку, Украина выполнит обязательства перед международными партнерами, а также освободит частоты для улучшения интернет-связи.

Между тем, генеральный директор Концерна РРТ Петр Семерей в комментарии одному из отраслевых изданий сообщил, что решение суда Концерн будет выполнять.

В свою очередь, заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук заявила следующее:

"В Национальный совет такое решение пока не поступало. В открытых судебных реестрах информация о вынесении такого постановления по состоянию на вечер 31 августа отсутствует. Согласно действующему законодательству, в частности Постановлению КМУ о прекращении использования аналоговой технологии телевизионного вещания, Национальным советом уже были приняты соответствующие решения".

Отметим, Кабинет министров продлил вещание аналогового телевидения до 1 мая 2019 года в ряде случаев: