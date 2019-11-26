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Разговор Зеленского и Путина: о чем говорили президенты

26 ноября, 07:26

Украинский глава подчеркнул, что нужно вернуть все имущество, которое было на возвращенных кораблях

В Кремле рассказали, что телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского был инициативой украинской стороны.

В ходе беседы главы государств затронули тему передачи трех украинских кораблей, задержанных Россией в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Кроме того, как написали в пресс-службе Кремля, стороны обсудили газовую проблематику. В том числе вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа в Украину. Также договорились продолжать контакты на различных уровнях.

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В свою очередь в Facebook Офиса президента Украины рассказали, что Зеленский указал на необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, которые находились на возвращенных украинских кораблях.

Президенты двух стран затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС.

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Напомним, первый телефонный разговор президентов прошел в июле. Тогда ключевым вопросом в переговорах Владимира Зеленского и Владимира Путины было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ.

Ранее Зеленский обратился к Путину с предложением провести переговоры, но с участием президента США Дональда Трампа.

А первая встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным состоится 9 декабря в Париже, где впервые за три года соберутся лидеры "Нормандской четверки".

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Источник: Интерфакс

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