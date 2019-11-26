В Кремле рассказали, что телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского был инициативой украинской стороны.
В ходе беседы главы государств затронули тему передачи трех украинских кораблей, задержанных Россией в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.
Кроме того, как написали в пресс-службе Кремля, стороны обсудили газовую проблематику. В том числе вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа в Украину. Также договорились продолжать контакты на различных уровнях.
В свою очередь в Facebook Офиса президента Украины рассказали, что Зеленский указал на необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, которые находились на возвращенных украинских кораблях.
Президенты двух стран затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС.
Напомним, первый телефонный разговор президентов прошел в июле. Тогда ключевым вопросом в переговорах Владимира Зеленского и Владимира Путины было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ.
Ранее Зеленский обратился к Путину с предложением провести переговоры, но с участием президента США Дональда Трампа.
А первая встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным состоится 9 декабря в Париже, где впервые за три года соберутся лидеры "Нормандской четверки".
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