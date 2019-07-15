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"Ребенок не мог просто исчезнуть": отец Павла Гриба рассказал о проколе ФСБ

15 июля, 12:15

Игорь Гриб рассказал, как провел собственное расследование пропажи своего сына в белорусском Гомеле

Игорь Гриб
Игорь Гриб. Фото: Игорь Рец

Исчезновение украинца Павла Гриба в Беларуси расследовал лично его отец Игорь и выяснил, что за похищением сына стоит Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ). Об этом он рассказал в интервью сайту "Сегодня".

После исчезновения сына отец похищенного парня провел собственное расследование.

"Павел 24 августа уехал, и в тот же день должен был вернуться. Однако не вернулся. Через роуминг у нас не было связи, и уже на следующий день я поехал в Гомель искать его. Прокол ФСБшников в том, что его не сняли с базы данных. Я сначала обратился к обычной белорусской милиции. Вышел с автовокзала, обратился к милиционерам в автомобиле, мол "исчез сын, приехал в Гомель, я сам пограничник, знаю, что не мог ребенок просто так исчезнуть". Я уже тогда знал, что он пересек границу. Они пробили по базе, сказали, что он в розыске ФСБ. И я понял, что если он числится у них в базах данных как разыскиваемый, но он исчез, то он в ФСБ", – рассказал Игорь Гриб.

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Далее он приехал в Беларусь и поехал в Гомельскую пограничную группу, это аналог украинского пограничного отряда и там окончательно понял, что его сын попал к ФСБ.

"У меня была надежда, что он находится у них. Когда я обратился к ним с вопросом, задерживали ли моего сына, они сказали, что ничего не знали и не слышали. Мне стало понятно, что пограничники "морозятся". Учитывая то, что они не могут не знать, что он пересек границу. Получается, что он попал к ФСБшникам", – добавил отец политзаключенного.

Читайте полный текст интервью с отцом узника РФ Павла Гриба: "Абсурдность дела понятна всем, но приговор – есть".

Как сообщали новости "Сегодня", в марте Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку.


Важно отметить, что Гриб страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.

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Тег Беларусь, расследование, гриб, ФСБ, сын, отец

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Сегодня

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