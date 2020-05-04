Регионы хотят раньше выйти из карантина: в Минздраве ответили мерам городов

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге назвал инициативы некоторых мэров об ослаблении карантина политическими, и они не имеют права принимать такие решения без постановления Кабинета министров.

На вопрос о том, как он относится к инициативе мэров некоторых украинских городов ослабить карантин раньше соответствующего решения правительства, министр рассказал, как принимается решение в Минздраве о выходе из карантинных ограничений (после чего дают рекомендацию Кабмину).

"Это решение не основывается на видении чиновников. Для того, чтобы выходить с такими инициативами, Минздрав собирает соответствующих специалистов, эпидемиологов, вирусологов. Мы смотрим не международную практику, каким образом выходили из карантина в разных странах. И потом уже на основании советов наших специалистов, в какой способ и как именно мы можем выходить из карантина, мы уже делаем те или иные предложения. В том числе принимается во внимание, какое количество заболеваемости, как развивается течение болезни, в зависимости от региона, в зависимости от количества тестирований. Берется много показателей. Я считаю, что именно такой способ правильный, потому что речь идет о здоровье и жизни украинцев", – сказал Степанов.

Министр отметил, что ему не известно, какая у мэров городов аргументация по преждевременному ослаблению карантина, поскольку за консультациями они ни к Минздраву, ни к местным специалистам не обращались.

"Возможно, это исключительно политическое решение с четким пониманием, что с 11 мая мы будем предлагать смягчение карантина. Если мы говорим о юридической части, то в законе об инфекционных болезнях четко определено, что введение карантина на территории страны – это прерогатива исключительно Кабинета министров. Поэтому с юридической точки зрения это (инициатива мэров о преждевременном выходе из карантина – ред.), как минимум, нарушение закона, потому что у органов местного самоуправления нет таких полномочий", – подчеркнул он.

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Отметим, что самый громкий скандал произошел в Черкассах – там 30 апреля мэрия ослабила карантин, несмотря на то, что правительство не давало на это согласия. Местные власти отмечали, что такое решение приняли после многочисленных обращений от предпринимателей, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Как сообщали в МВД, полиция начало уголовное производство по факту решения об ослаблении карантина. Правоохранители напомнили, что, принимая такое решение, черкасский горисполком вышел за рамки своих полномочий. Даже министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко ответственностью, на что тот дерзко ответил на угрозы. Смотрите видео:

Также недавно мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попросил правительство ослабить карантин. Он сообщил, что якобы эпидемическая ситуация в его городе хорошая.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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