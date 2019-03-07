Регистрировать лекарства и проводить клинические исследования теперь будут в спеццентре в Киеве

В центре будут регистрировать лекарства и проводить клинические исследования

Фото из открытых источников.

Регистрировать лекарства и проводить клинические исследования теперь будут в спеццентре в Киеве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bfb/981/5c6bfb98196d1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bfb/981/5c6bfb98196d1.jpg 2019-03-07T13:15:00+02:00 Украина В центре будут регистрировать лекарства и проводить клинические исследования

Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины открыл сервисный центр, где будут оказывать услуги фармпроизводителям, которые хотят зарегистрировать лекарства в Украине или провести клинические исследования. Открытие центра состоялось в четверг, 7 марта, в Киеве.

"Важная составляющая этой системы – доступ к широкому выбору качественных эффективных и безопасных лекарств. Мы надеемся, что открытие сервисного центра и переход к удобной и прозрачной модели сотрудничества, которую он предлагает, приведет к тому, что в Украину придут инновационные лекарства, которые нужны украинским пациентам", – сказал заместитель министра здравоохранения Роман Илык.

В то же время директор Государственного экспертного центра Минздрава Украины Татьяна Думенко отметила, что целью открытия центра является не просто сокращение процедуры, а обеспечение кардинально нового подхода к взаимодействию между производителями лекарств и государством.

"С заявителями по всем вопросам работают операторы – это одинаковый для всех абсолютно прозрачный процесс. А каждый из экспертов ДЭЦ, которые ранее должны были принимать документы у производителей, получил дополнительно 45 часов в месяц для проведения экспертизы. Так мы можем быстрее предоставлять заключение и рекомендации по регистрации для Минздрава", – сказала Думенко.

Как мы писали ранее, антибиотики в Украине теперь будут продавать только по рецепту.

В 2019-2020 гг. Минздрав должен будет утвердить в качестве формы первичной учетной документации Листок назначений лекарственных средств и медизделий во время оказания медпомощи в амбулаторных условиях.

В течение этого времени Минздрав также должен будет разработать порядок внедрения мероприятий инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения всех форм собственности с целью гармонизации законодательства Украины и ЕС.

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