Рекордный рост зараженных коронавирусом в Минздраве назвали нормой

Темпы заболеваемости и летальности от COVID-19 в стране находятся в прогнозируемых пределах

В отличие от Германии, где канцлер Ангела Меркель предупредила о том, что заразиться коронавирусом могут 70% населения, в Украине их будет до 2%.

Такой прогноз на брифинге 10 апреля озвучил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, назвав эпидемическую ситуацию с вирусом SARS-CoV-2 в Украине прогнозируемой.

"Прирост и зарегистрированное количество новых случаев на сегодняшний день движутся в пределах нашего расчета, что не должно быть больше 2% населения инфицировано коронавирусной болезнью", – сказал Ляшко.

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Замминистра добавил, что осуществление прогноза возможно при соблюдении карантинных мер, а, в первую очередь, режима самоизоляции и принципов социального дистанцирования.

Показатель смертности от COVID-19, который в Украине остается на уровне 3,1%, замглавы Минздрава тоже назвал прогнозируемым. Отметим, что накануне эпидемия забрала жизни 12 украинцев, всего умерли 69 человека.

"Общая тенденция роста показателя летальности происходит во всем мире. Сейчас он уже составляет 6%, в начале вспышки пандемии этот показатель не достигал 3%. Наилучшие показатели по летальности в Южной Корее – 2%, в Германии – 2,1%. Украина сегодня имеет 3,1%. Но среди других стран регистрируется и 10%, и 12%", – сказал Ляшко.

Он отметил, что в статистике летальности не учитываются те пациенты, которые переболели бессимптомно, поэтому реальный уровень смертности при COVID-19 может составлять около 0,66%.

Напомним, что по состоянию на 10 апреля в Украине выросло число зараженных коронавирусом и составило 2203 человека. При этом за сутки зафиксировано 311 новых случаев. Более подробно смотрите на карте заражений по регионам.

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