"Революционное" лекарство от коронавируса будут использовать в Украине

В Украине будут применять дексаметазон для лечения больных COVID-19

Препарат дексаметазон, который британские ученые назвали прорывом в лечении тяжелобольных COVID-19, внесли в украинский национальный протокол лечения от коронавирусной инфекции. Об этом на ежедневном брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вчера под моим председательством прошло заседание нашей рабочей группы с нашими передовыми специалистами, ведущими врачами, относительно обновления стандартов медицинской помощи при COVID-19. В том числе был рассмотрен вопрос внесения дополнительных лекарственных средств, то есть расширения этого протокола, которое базируется на нашем опыте, на клинических испытаниях и на опыте других стран. Например, такой препарат, как дексаметазон. Было принято решение о включении его в наш клинический протокол", – сказал он.

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По словам министра, национальный протокол – это очень детальная инструкция, которая объясняет, каким способом и при каких схемах применять тот или иной препарат, "она направлена на то, чтобы лечение было более эффективным".

Напомним, координатор направления инфекционных заболеваний Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения доктор Масуд Дара заявил, что открытое британскими учеными эффективное воздействие препарата дексаметазон при лечении тяжелобольных COVID-19 следует изучить более конкретно, но само средство является очень многообещающим.

Как отмечается, это лекарство на 35% уменьшило смертность среди пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, и на 20% – среди пациентов, нуждающихся в дополнительном кислороде. Оно также очень широко применяется при таких болезнях, как артрит, аллергия или астма, а также при некоторых формах рака. Но при этом оно имеет и побочные эффекты – головокружение, смена настроения, головная боль или даже снижение сахара в крови.

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Напомним, согласно последним данным, в Украине подтверждено 40 008 случаев COVID-19, умерли 1 067 человек. За прошлые сутки, 24 июня, в стране обнаружили 994 новых случая инфицирования. Это новый антирекорд для нашей страны.

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