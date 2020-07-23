Режиссер фильм "Земляне" отреагировал на теракт в Луцке

Режиссер фильма "Земляне" Шон Монсон не поддержал методы "луцкого террориста", который сильно хотел, чтобы этот фильм увидели как можно больше людей, захватив ради этого автобус с заложниками.

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Об этом говорится в его комментарии, опубликованном на официальной странице "Землян" в Facebook.

Он объяснил, что этот фильм не призывает к террору.

"Земляне" не одобряют и не оправдывают акты террора, поскольку наше послание – это сострадание ко всем существам. Содержание фильма – это продолжающееся глобальное уничтожение миллиардов беззащитных животных, которое не только наносит ущерб здоровью человека, но и является основной причиной изменения климата. Однако мы не используем террор, чтобы побудить людей к террору. Наши сердца обращены ко всем, кто пострадал от этого испытания, к их семьям, а также к властям, которые обеспечили, чтобы никто не погиб. Давайте двигаться вперед без насилия по отношению ко всем", – говорится в сообщении.

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Напомним, утром, 21 июля, Максим Кривош, которого уже прозвали "луцким террористом", захватил в Луцке рейсовый автобус с 13 пассажирами. Полиция на протяжении дня вела переговоры с ним, подключился даже президент Украины, после чего злоумышленник сам сдался. Из заложников никто не пострадал. Владимир Зеленский рассказал о деталях переговоров с "луцким террористом". Стоит отметить, что с силовиками он общался всего по 10-15 секунд и бросал телефон, а с главой государства говорил 10 минут.

Зеленский также выполнил одно условие "луцкого террориста". Отметим, что Кривош требовал изначально, чтобы представители разных органов власти записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они – террористы в законе. А также, чтобы президент опубликовал видеообращение с текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем".

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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