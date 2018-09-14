Россия – это вызов: помощник Генсека НАТО поддержал Украину

Сегодня, 14:13

Представитель Альянса в Киеве обнадежил украинскую сторону в перспективах членства

Россия &ndash; это вызов: помощник Генсека НАТО поддержал Украину

Рано или поздно Украина станет полноценным членом НАТО, несмотря на попытки России оказывать влияние и давление на отдельные страны Восточной Европы, которые задекларировали свои евроатлантические и европейские стремления.

Об этом сегодня заявил помощник Генерального секретаря по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес на Форуме YES, организованном Фондом Виктора Пинчука.

"Россия – вызов, который провоцирует нас каждый день, но и есть совместное понимание у всех 29 стран-членов, как сдерживать РФ. Есть такие элементы: военная и политическая воля. Третий элемент – единство. Все члены НАТО понимают, как это все должно работать. Сдерживание, защита и диалог – совместное для всех членов Альянса. Что касается Украины, то в 2008 году на саммите в Бухаресте был достигнут компромисс, который был подтвержден на последнем саммите в Брюсселе. Там было определено и подтверждено стремление Украины по вступлению в НАТО. Рано или поздно Украина сможет присоединиться к Альянсу", – сказал он.

По словам Альваргонсалеса, у России есть идея, что она якобы не только может вмешиваться, но и влиять на любые международные отношения, страны и регионы.

"Но мы этого не принимаем, так как понимаем, что ряд стран сближаются с ЕС. Не НАТО расширился на восток, а восток расширился в направлении НАТО", – добавил он.

Ранее сообщалось, что на сайте Верховной Рады обнародовали текст президентского законопроекта об изменениях в Конституцию, которые закрепят европейское и евроатлантическое направления развития Украины.

Напомним, представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявляла, что Порошенко подал в Раду проект изменений в Конституцию по вступлению Украины в ЕС и НАТО. Она рассказала, в какие статьи глава государства предлагает внести изменения.

Также мы писали, что президент Украины рассказывал о том, что мечтает о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО до 2030 года. При этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что в НАТО осознают, что реакция Российской Федерации на присоединение Украины к Альянсу не будет положительной.
Россия, НАТО, Украина, членство, вызов

Вы сейчас просматриваете новость "Россия – это вызов: помощник Генсека НАТО поддержал Украину". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Дубенский

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Петер Павел, фото 2000.ua

Россия спровоцировала рост военного присутствия НАТО - генерал

4 Мая, 10:02

Пет Павел отметил, что Россия выступает не с классической военной агрессией, а нацелена на гибридные средства

Политика

В НАТО готовы поддержать Украину. Фото: AFP

В НАТО понимают, чем чревато вступление Украины в Альянс – представитель США

12 Апреля, 14:20

Россия становится довольно агрессивной, когда страны начинают искать пути присоединения к НАТО, отметила Хатчинсон
Загрузка...

Политика

В НАТО готовы помочь Украине. Фото: AFP

Страны НАТО предложили Украине помощь по защите от кибератак России

29 Марта, 16:43

По словам Климпуш-Цинцадзе, украинская сторона заинтересована в том, чтобы это предложение было реализовано в ближайшее время

Политика

Россия и НАТО проведут переговоры. Фото: THINKSTOCK

Альянс намерен обсудить Украину на заседании Россия-НАТО

28 Мая, 11:35

В НАТО хотят поднять вопрос выполнения Минских соглашений
Загрузка...