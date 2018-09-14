Россия – это вызов: помощник Генсека НАТО поддержал Украину

Рано или поздно Украина станет полноценным членом НАТО, несмотря на попытки России оказывать влияние и давление на отдельные страны Восточной Европы, которые задекларировали свои евроатлантические и европейские стремления.

Об этом сегодня заявил помощник Генерального секретаря по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес на Форуме YES, организованном Фондом Виктора Пинчука.

"Россия – вызов, который провоцирует нас каждый день, но и есть совместное понимание у всех 29 стран-членов, как сдерживать РФ. Есть такие элементы: военная и политическая воля. Третий элемент – единство. Все члены НАТО понимают, как это все должно работать. Сдерживание, защита и диалог – совместное для всех членов Альянса. Что касается Украины, то в 2008 году на саммите в Бухаресте был достигнут компромисс, который был подтвержден на последнем саммите в Брюсселе. Там было определено и подтверждено стремление Украины по вступлению в НАТО. Рано или поздно Украина сможет присоединиться к Альянсу", – сказал он.

По словам Альваргонсалеса, у России есть идея, что она якобы не только может вмешиваться, но и влиять на любые международные отношения, страны и регионы.

"Но мы этого не принимаем, так как понимаем, что ряд стран сближаются с ЕС. Не НАТО расширился на восток, а восток расширился в направлении НАТО", – добавил он.

Ранее сообщалось, что на сайте Верховной Рады обнародовали текст президентского законопроекта об изменениях в Конституцию, которые закрепят европейское и евроатлантическое направления развития Украины.

Напомним, представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявляла, что Порошенко подал в Раду проект изменений в Конституцию по вступлению Украины в ЕС и НАТО. Она рассказала, в какие статьи глава государства предлагает внести изменения.

Также мы писали, что президент Украины рассказывал о том, что мечтает о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО до 2030 года. При этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что в НАТО осознают, что реакция Российской Федерации на присоединение Украины к Альянсу не будет положительной.