Россия готовит новую провокацию в Черном море: план Кремля раскрыт

Россия пошла на провокацию в Черном море, где 20 июля начались международные военные учения Sea Breeze 2020.

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Как сообщил у себя в Facebook глава Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, маневры Черноморского флота РФ будут проходить в той же акватории, где начались практические стрельбы участников учений.

Пересечение хорошо видно на опубликованной им карте с секторами учений, на которой:

красные незаштрихованные участки – зона проведения российских учений;

зеленые – перекрыты Румынией для Sea Breeze;

желтые – перекрыты Украиной;

ярко-зеленые – Болгарией;

розовые – Турцией.

"Понятно, что в такой каше casus belli может возникнуть (или, при желании, создан) в любой момент: корабли же не только маневрируют, но и стреляют. А тут еще этот самый "нахлест", – пишет Клименко.

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Он также отметил, что с ночи оккупанты перекрыли и Керченский пролив.

Напомним, что в Sea Breeze запланировано участие ракетного эсминца типа "Арли Берк" USS Porter и патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США, а также кораблей постоянной военно-морской группы НАТО, которые уже прибыли в Черное море.

Незадолго до начала маневров Россия начала внезапную проверку войск, в том числе и в приграничных с Украиной областях и аннексированном Крыму.

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