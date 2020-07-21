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Россия готовит новую провокацию в Черном море: план Кремля раскрыт

21 июля, 18:55

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Кремль решил отправить свои военные корабли прямо в зону стрельб участников маневров Sea Breeze

Россия пошла на провокацию в Черном море, где 20 июля начались международные военные учения Sea Breeze 2020.

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Как сообщил у себя в Facebook глава Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, маневры Черноморского флота РФ будут проходить в той же акватории, где начались практические стрельбы участников учений.

Пересечение хорошо видно на опубликованной им карте с секторами учений, на которой:

  • красные незаштрихованные участки – зона проведения российских учений;
  • зеленые – перекрыты Румынией для Sea Breeze;
  • желтые – перекрыты Украиной;
  • ярко-зеленые – Болгарией;
  • розовые – Турцией.

"Понятно, что в такой каше casus belli может возникнуть (или, при желании, создан) в любой момент: корабли же не только маневрируют, но и стреляют. А тут еще этот самый "нахлест", – пишет Клименко.

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Он также отметил, что с ночи оккупанты перекрыли и Керченский пролив.

Напомним, что в Sea Breeze запланировано участие ракетного эсминца типа "Арли Берк" USS Porter и патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США, а также кораблей постоянной военно-морской группы НАТО, которые уже прибыли в Черное море.

Незадолго до начала маневров Россия начала внезапную проверку войск, в том числе и в приграничных с Украиной областях и аннексированном Крыму.

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Россия Черное море учения военные учения маневры Sea Breeze армия России

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