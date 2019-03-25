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Россия готовит ядерное оружие для Крыма: в разведке сообщили детали

Сегодня, 16:45

Российские военные уже провели тренировки по транспортировке ядерных боеприпасов

Фото: Facebook
Россия готовит ядерное оружие для Крыма: в разведке сообщили детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e73/545/5c6e73545fa9a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e73/545/5c6e73545fa9a.jpg Украина Российские военные уже провели тренировки по транспортировке ядерных боеприпасов

Россия готовится разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие. Оккупанты намерены переместить туда ракеты и подготовить их к боевому применению. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его совам, в этом году российские военные уже проводили тренировки по перемещению из России в Крым ядерных боеприпасов.

Скибицкий отметил, что этими "ядерными вопросами" занимается 12-е Главное управление Минобороны РФ, которое совместно с другими подразделениями крымской оккупационной группировки отрабатывает перемещение ядерных боеприпасов на полуостров и осуществляет их подготовку к боевому применению.

Кроме того, Россия сформировала в Южном военном округе (к которому привязали Крым) еще одну ракетную бригаду, которая будет вооружена ракетными комплексами "Искандер" и новыми крылатыми ракетами увеличенного радиуса действия. Главная опасность в том, что эти ракеты могут снарядить ядерными зарядами.

Напомним, ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявлял, что РФ в Крыму вдвое увеличила армию и готовит базу для ядерного оружия. Также, по его словам, планы России пробить коридор в Крым с Донбасса все еще в силе, а Азовское море агрессор использует в качестве дополнительного канала для переброски войск и вооружений на полуостров.

В свою очередь уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что Россия завезла в Крым ядерное оружие. Об этом ему подтвердили в Москве. Он отмечал, что оккупантам полуостров нужен исключительно в качестве военной базы и российское руководство не заботит судьба местных жителей.

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Тег Россия, Крым, разведка, ядерное оружие, Скибицкий

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Источник:

УНИАН

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