Россия готовится забрать часть Донбасса: Климкин указал на опасный момент

Боевики приняли решение о зачистке украинского языка в так называемых Л/ДНР

Несмотря на неоднократные заявления, что якобы Путину Донбасс не нужен, Россия, похоже, готовится присоединить к себе захваченные территории. Об этом написал в Facebook экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, на днях так называемый совет так называемой ДНР принял решение о зачистке украинского языка – "государственным" был принят российский.

"Россия готовится забрать эти территории, независимо от дальнейшего статуса, и для этого строит российскую реальность второго сорта. Выдача всем российских паспортов, принятие решения о якобы границах так называемой ДНР в пределах Донецкой области, зачистка сознания – это все один план. А новые поправки в конституции РФ это легитимизируют. Поэтому любая договоренность с Россией без наших западных партнеров будет способствовать реализации российского сценария. А первым пунктом плана будет принуждение к прямому диалогу с оккупационными администрациями РФ. Любые междусобойчики с Россией всегда плохо заканчиваются. Если ЕС хочет прогресса по Донбассу – пусть туда заходит. Это и будет достойное решение для тех, кто претендует на лидерство на континенте", – написал Климкин.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях СБУ раскрыла масштабную схему финансирования "ЛНР". Были заблокированы карточные счета, на которых находится более 20 млн гривен. Спецслужба установила, что это происходило под непосредственным кураторством так называемого МГБ так называемой ЛНР и ФСБ России.

Ранее бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев рассказывал, сколько стоит россиянам война против Украины. На содержание оккупированного Крыма Россия ежегодно тратит около 2,5-3 млрд долларов.

Смотрите выступление президента Владимира Зеленского на Экономическом форуме в Мариуполе 30 октября, где он говорил о возвращении Донбасса:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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