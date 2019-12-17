Россия в Крыму действует по методу нацистов – эксперт о ситуации с культурными памятниками

Нужно вести учет всех памятников, чтобы заставить РФ заплатить

Фото: flickr.coм/Alexxx Malev

Специалисты уверены: если сейчас тщательно документировать потери, в будущем, при возврате Крыма под украинскую юрисдикцию можно будет потребовать от России компенсацию за утраченные во время оккупации ценности.

"Однажды идеолог нацизма Розенберг заявил: достаточно уничтожить памятники народа, чтобы он во втором поколении перестал существовать как нация. Мне кажется, сейчас Россия так же действует в Крыму, вводя свою колониальную идеологию на оккупированных территориях. Последствия наших потерь культурных ценностей на территории Крыма непоправимы и не могут быть компенсированы ни развитием современной культуры, ни созданием новых произведений искусства", – говорит координатор проектов Крымского института стратегических исследований Эльмира Аблялимова.

Над этим вопросом, по ее словам, нужно работать системно. Во-первых — собирать информацию, формировать реестры, проводить классификацию правонарушений или преступлений, привлекать к ответственности лиц, которые совершают такие преступления.

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"Также необходимо работать над санкционной политикой, проводить более агрессивную политику на международных площадках. Уже сейчас мы должны думать о механизмах компенсаторной реституции. Хотя это стратегическая цель, мы уже сейчас должны говорить об этом", – говорит Эльмира Аблялимова.

Напомним, ранее Украина ввела санкции не только в отношении российских политиков и бизнесменов, но и против археологов, которые незаконно осуществляли раскопки в оккупированном Крыму.

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Подробнее о том, что происходит сейчас на полуострове, читайте в нашей статье "Россия грабит Украину в Крыму: удастся ли сохранить исторические ценности и памятники".

О том, как изменит ситуацию на полуострове резолюция ООН, смотрите в материале:

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