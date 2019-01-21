Наблюдатели из России на выборах в Украине: чего ждать от такого шага Кремля

Действия наблюдателей ОБСЕ, в том числе российских, четко ограничены регламентом

Фото: Анатолий Бойко

Наблюдатели из России на выборах в Украине: чего ждать от такого шага Кремля Людмила Грубник //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5dc/5bb/5c45dc5bb0c73.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5dc/5bb/5c45dc5bb0c73.jpg 2019-01-21T16:55:00+02:00 Украина Действия наблюдателей ОБСЕ, в том числе российских, четко ограничены регламентом

Присутствие граждан России среди членов ОБСЕ, которые будут наблюдать за выборами в Украине, не несет никакой опасности. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил экс-глава правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

По его словам, члены ОБСЕ действуют строго по регламенту и не могут давать какие-нибудь оценки.

"Я не вижу никакой опасности. Это не будут наблюдатели от России. Это будут члены ОБСЕ, которые являются гражданами ОБСЕ, поскольку Россия в свою очередь является членом этой организации. ОБСЕ – это организация, которая действует исключительно по своим правилам и регламентам, едиными для всех членов, независимо от того, гражданами какой страны они являются. Сами же наблюдатели лично не могут ничего комментировать, давать какие-нибудь оценки. Они лишь фиксируют то, что видят, и передают своему руководству. Отчет формирует само руководство", – говорит Черненко.

Кроме того, будут ли в состав делегации входить граждане РФ будет решать также руководство организации, а не Кремль.

"Украина приглашает наблюдать за выборами миссию ОБСЕ. Кто в нее войдет – это исключительно дело организации. ОБСЕ формируют состав делегации, принимает решение, кого туда включать, а кого – нет", – добавляет Черненко.

Напомним, на днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что ОБСЕ пригласила Россию на выборах президента Украины. Но тогда он не раскрыл планы Кремля насчет того, отправит ли РФ своих наблюдателей.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин предупредил Бюро по демократическим институтам и правам человека, что его ведомство не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентских выборах в Украине.

Кроме того, как мы уже писали, Центральная избирательная комиссия в день старта президентских выборов в Украине своим постановлением ликвидировала пять избирательных участков в России.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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