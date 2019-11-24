Россиянин снял электронный браслет и сбежал в Украину

В России мужчине грозит до 10 лет тюрьмы за оппозиционные взгляды

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Снял электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста. Еще один россиянин просит убежища в Украине из-за политических преследований на родине. Там ему грозит до 10 лет тюрьмы за оппозиционные взгляды.

Митинги в российской столице происходят едва ли не ежемесячно. А теперь представьте, каждый шестой из их участников стремится сбежать из страны преимущественно по политическим или религиозным преследованиям. А это более 20-ти миллионов россиян. В прошлом году в страны Евросоюза выехали 63 тыс. граждан Федерации, в Израиль – 4 тысячи, в США – три тысячи и в Украину – более сотни.

Сергей один из них. Еще месяц назад был под домашним арестом в Москве. А сейчас в Киеве. С ним журналисты "Сегодня" впервые встречаются в украинском ресторане.

Борщ впервые попробовал уже после побега. Немного стесняется, едва поднимает глаза и привыкает к обыденной жизни.

"Все еще пытаюсь прийти в себя, полтора года домашнего ареста ломают психику, трудно заставить себя даже банально выйти из дома", – делится мужчина.

Его бегство из России как в сценарии из фильма. Последние полгода Сергей засыпал и просыпался с одной мыслью – как спастись. Пригодились знания по радиоэлектронике и паяльник. В конце концов снял браслет. Как удалось – не признается.

"Фокусник секретов не раскрывает, там много технических подробностей, я не буду просто подсказывать сотрудникам ФСИН, указывать на их ошибки", – говорит он.

К нему домой оперативники прибыли только через 12 часов, когда беглец уже был на украинской границе. Добирался туда на перекладных через Беларусь.

А нашим пограничникам рассказал: в России его преследуют за участие в оппозиционных акциях протеста. И попросил защиты.

"Адвокат говорил, вы же понимаете – дело такое, его курируют – и стало понятно, что они нарисуют ровно тот приговор, который захотят и надеяться на что-то хорошее нельзя", – рассказывает Сергей.

В России Гаврилова обвиняют в экстремизме. Десять молодых людей обсуждали в телеграмм-чате недовольство нынешней политикой Кремля. И не подозревали, что среди них есть агент ФСБ.

"Он представлялся Руслан Д. Провокатор ФСБ. Не знаю он агент или внештатный сотрудник. Он все время подталкивал к каким-то таким действиям: а давайте напишем общую бумажку, кто мы такие, чего мы хотим. Написали так политическую программу", – рассказывает россиянин.

А весной прошлого года всех участников переписки задержали. Их судят до сих пор. И обвиняют в намерении свергнуть власть в России. А это до 10 лет тюрьмы. Главным свидетелем по делу оказался тот самый провокатор спецслужб.

"В показаниях, которые я читал в деле, он выставляет нас злодеями, страшными людьми, как будто мы собрались захватить всю Москву", – говорит мужчина.

А пока Сергею Гаврилову не предоставили статус беженца, в Киеве он живет у знакомых, ищет работу программистом и ждет решения Государственной миграционной службы.

"История Сергея очень показательна, здесь очевиден факт политического преследования, а с другой стороны – он не пошел на сделку со следствием, еще и совершил акт гражданского сопротивления – побег", – отмечает Владимир Жбанков, заместитель директора организации "Дома свободной России" в Киеве по правовым вопросам.

Как бы ни было трудно начинать жизнь с нуля, Сергей говорит – домой не вернется, пока в России не сменится власть.

"У меня были надежды на перемену, но буквально летние протесты – я не понимаю, к чему это катится, мне все больше кажется, что это распад", – говорит Сергей.

Напомним, в прошлом году из России в США сбежал Сергей Сластихин, являющийся владельцем компании "Инженерные системы", которая была подрядчиком российской государственной корпорации "Роскосмос".

Кроме того, сообщалось, что в апреле двое граждан России обратились к украинским пограничникам в пункте пропуска "Гоптовка"с просьбой о политическом убежище.

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