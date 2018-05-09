Российские офицеры там везде: Полторак рассказал о структуре "армий Л/ДНР"

Министр также рассказал, сколько украинцев в армейских корпусах непризнанных республик и почему они там оказались

Россия не просто поддерживает боевиков на Донбассе, "армиями" т.н. "ДНР" и "ЛНР" руководят российские офицеры, а сами военизированные формирования практически стали частью российского войска. Об этом министр обороны Степан Полторак рассказал в интервью одному из украинских СМИ, текст которого опубликован на сайте оборонного ведомства.

Он напомнил, что в "Л/ДНР" базируются "1-й и 2-й армейские корпуса", которые оснащены техникой и другими материальными ресурсами.

"Они подчиняются 8-й армии Южного военного округа РФ. Подготовка органов военного управления, штабов, военного состава, логистического обеспечения, проведение учений происходят по российским стандартам. Упомянутые террористические подразделения участвуют в комплексной программе подготовки российских вооруженных сил, и практически являются частью сил ВС РФ. Происходит постоянная ротация офицеров регулярных войск РФ, и, например, один из командиров, который формировал конкретный корпус, сегодня возглавляет 8-ю армию РФ. На сегодня подавляющее большинство офицеров – от командира взвода до командующего корпусом – это офицеры российских ВС. По большинству из них у нас есть информация, несмотря на то, что они меняют свои фамилии, когда приезжают в Донецк и Луганск", – рассказал Полторак.

Министр отметил, что в этих террористических группировках примерно 60% – местные боевики.

"Россия создала такие экономические условия в Донецке и Луганске, что вчерашним шахтерам или крестьянам некуда идти. Поэтому они вынуждены податься в незаконные вооруженные формирования для того, чтобы заработать деньги. Это первая составляющая, а вторая – информационная работа с населением. Промывание мозгов с утра до вечера дает свой результат", – добавил он.

Недавно координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал о серьезных проблемах в "армии ДНР". По его словам, некоторые подразделения боевиков существует только на бумаге, так как не укомплектованы личным составом. Кроме того, в стане противника процветает алкоголизм и наркомания.

Также сообщалось, что в НАТО раскрыли огромную "сеть" российских специалистов в "ДНР" и "ЛНР". председатель Военного комитета Альянса Петр Павел рассказывал, Россия поддерживает боевиков не только вооружением и военной техникой, но и своими специалистами в управленческих структурах в различных сферах т.н. "ДНР" и "ЛНР", в которых задействованы до пяти тысяч специалистов из РФ.