В России суд вынес новое решение по украинским пленным морякам

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Спустя несколько дней после того, как российский суд отклонил апелляции двух групп военнопленных украинских моряков, аналогичное решение было принято и по третьей группе.

Об этом на своей странице в Facebook 21 августа сообщил координатор их юридической защиты Николай Полозов.

На этот раз решение апелляционной инстанции Московского городского суда коснулось Андрея Артеменко, Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза, Владислава Костышина, Олега Мельничука, Василия Сороки и Сергея Чулибы.

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Полозов добавил, что по ходатайству прокурора судебное заседание проходило в закрытом режиме.

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Напомним, 17 июля Лефортовский районный суд Москвы продлил арест всем 24 военнопленным украинским морякам на три месяца – до 24 и 26 октября.

На данный момент судья отклонил жалобы Дениса Гриценко, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка, Богдана Головаша, Сергея Попова, Владимира Терещенко, Андрея Шевченко, Романа Мокряка, Андрея Опрыско и Сергея Цыбизова.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова обещала обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинских политзаключенных и военнопленных, которые удерживаются на территории страны и в аннексированном Крыму.

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