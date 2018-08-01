Россию "атаковали" проститутки: экс-силовик рассказал, что началось с началом войны на Донбассе

Вслед за "ночными бабочками" в Москву переехал и бывший президент Янукович, говорит экс-правоохранитель из РФ

После начала войны России с Украиной с оккупированных территорий Донбасса в Ростовскую область хлынул поток местного криминала и проституток.

Об этом рассказал в интервью "Новой газете" один из высокопоставленных силовиков Ростовской области, вышедший недавно в отставку.

По его словам, когда в Донецкой и Луганской областях появились т.н. "ДНР" и "ЛНР", начался передал сферы влияния: прежних "воров в законе" теснили новые, пошел передел, и никто со старой гвардией не церемонился – мошенники, наркоторговцы, воры спасались, ринувшись в Ростовскую область. Экс-правоохранитель отметил, что следом бежали и проститутки.

"В итоге в наших городах началось невиданное. Таганрогские, ростовские девочки взвыли от конкуренции и умоляли остановить демпинг украинок. Жены полицейских обрывали мужьям трубки во время дежурств и не отпускали ни на какие рыбалки. Пару месяцев творился полный бардак, хотя было ясно, что это временно — наша область рассматривалась среди таких "беженцев" только как перевалочный пункт. А когда стало ясно, что конфликт на Донбассе надолго, и девочки, и воры двинулись дальше, в центр России", – рассказал он.

Бывший российский силовик подчеркнул, что и Янукович больше не живет в Ростовской области, а перебрался в Москву.

Напомним, на днях гражданин Беларуси Константин Фофанов рассказывал, как воевал на стороне "ЛНР" на Донбассе. Экс-боевик поведал историю, как попал на Донбасс, и что ему там удалось встретиться с Плотницким и бразильским наемников Лусварги.

Как сообщалось еще в мае, Россия перекрыла для боевиков границу. Украинская разведка сообщала, что россияне начали укреплять пропускные пункты на украинско-российской границе. Россия пытается не допустить массового выезда с оккупированных ею территорий Донбасса боевиков и российских наемников во избежание оттока мобилизационного ресурса. В основном это касается лиц призывного возраста и тех, кто участвовал в боевых действиях в составе российских оккупационных войск.