Роженица умерла от осложнений гриппа в Запорожье: ребенка удалось спасти

Женщина скончалась через несколько дней после родов

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В Запорожье от осложнений гриппа умерла роженица. За несколько дней до смерти женщине провели вынужденное кесарево сечение, сообщили в Центре общественного здоровья.

Выяснилось, что 31-летняя беременная заболела еще 24 декабря. 31 декабря из-за отслоения плаценты ей пришлось делать кесарево сечение – ребенка удалось спасти. Несмотря на все усилия врачей, 3 января роженица умерла. В центре отметили, что у больной было хроническое заболевание гепатитом С.

Как сообщают местные СМИ, трагедия произошла в Запорожье. Ребенка женщины сегодня, 13 января, перевели из отделения реанимации в отделение для недоношенных детей.

Ранее мы писали, что по Украине ходит четыре вида вируса гриппа:

Bиpyc, похожий на A/Brisbanel 02120 1 S(H1N1 )pdm09;

Bиpyc, похожий на A/Kansasll4l2017(H3N2);

Bиpyc, похожий на B/Coloradol06l2017 (линия B/Victoria/2l87);

Bиpyc, похожий на B/Phuketl3073l2013 (линия B/Yamagata/l6/88).

В зоне риска подхватить грипп с осложнениями – пожилые люди, дети, беременные, а также пациенты с хроническими заболеваниями.

Напомним, с начала эпидемического сезона уже была зарегистрирована одна смерть от осложнений болезни. Мужчина из группы риска заболел 20 декабря 2019 года. Несмотря на то что его госпитализировали, он умер в реанимации 31 декабря .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Заболеют миллионы: на Украину надвигается вторая волна гриппа" .

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