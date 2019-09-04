Рябошапка уволил прокуроров четырех областей

Руслан Рябошапка / Фото: president.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка 3 сентября подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров четырех областей – Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно информации на сайтах областных прокуратур, Одесскую прокуратуру возглавлял Олег Жученко, Винницкую – Вячеслав Соколовый, Житомирскую – Любомир Вийтович, Черкасскую – Сергей Овчаренко.

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В пресс-службе Генпрокуратуры напомнили, что на встрече с представителями общественности Черкасской области во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского некоторые участники встречи жаловались на работу прокурора области. Кроме того, в Житомирской области глава государства отмечал ненадлежащую работу органов прокуратуры региона, в частности, в вопросах противодействия нелегальной добыче янтаря.

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Кроме того, на днях Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора Украины.

Напомним, Руслан Рябошапка был назначен генеральным прокурором Украины на первой сессии Верховной Рады IX созыва. За его кандидатуру проголосовали 312 депутатов парламента.

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