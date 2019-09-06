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Рябошапка уволил прокуроров в восьми областях

6 сентября, 17:19

После прихода в ГПУ Руслан Рябошапка активно занялся чисткой областных прокуратур

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка / Фото: president.gov.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил очередную "партию" прокуроров в восьми областях, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"На основании статьи 9 и 41 закона Украины "О прокуратуре" Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 6 сентября 2019 года освободил от должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", 3 сентября руководитель ГПУ уже подписывал приказы об увольнении с должностей прокуроров четырех областей – Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской.

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Фото: ordvor.com

Также стоит напомнить, что недавно Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Примечательно, что до этого генпрокурор говорил об отсутствии необходимости в существовании военной прокуратуры.

Данная позиция вызвала бурную реакцию работников военной прокуратуры. Военные прокуроры жестко обратились к Рябошапке, считая неприемлемыми его слова о возможной ликвидации этого подразделения ГПУ. Они рассказали, почему должна существовать военная прокуратура, особенно в военное время. Были озвучены цифры по раскрываемости военных преступлений и задержании боевиков.

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Источник: Сегодня

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