С 1 марта украинцы будут ездить в Россию по новым правилам: что изменится

Такое решение власти приняли еще в декабре

Украинцы с 1 марта смогут выезжать из Украины в Россию только по заграничным паспортам. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил еще в декабре.

"Загранпаспорт для выезда из Украины в РФ. С 1 марта 2020 пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ", – отметил тогда Гончарук.

Глава правительства также подчеркнул, что время прохождения пограничного контроля уменьшится – для проверки данных гражданина сведения загранпаспортов будут считывать специальные приборы.

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"При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", – добавил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире канала "Украина 24" также комментировал это нововведение. Он подчеркнул, что украинские граждане, выехавшие по другим документам за границу, будут приняты в Украине в любом случае.

Также мы писали, что российские пограничники стали без объяснений отказывать украинцам во въезде на территорию РФ.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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