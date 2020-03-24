С легкой формой коронавируса шансов уцелеть в больнице значительно меньше: Комаровский удивил заявлением

Тем, кто переносит заболевание в легкой форме, лучше сидеть дома, принимая лечение, как при ОРВИ

Известный врач Евгений Комаровский, который считает, что Украину ждет резкий всплеск заболеваемости коронавирусом, советует украинцам с легкой формой COVID-19 лечиться дома, а не в больнице, сообщает издание "Гордон".

"Если ты можешь дышать, твоя температура 38,9 никого не волнует. Пей, проветривай, принимай жаропонижающие… если ты, не задыхаясь, даже если у тебя коронавирус при температуре 39,9, попадешь в больницу, твои шансы уцелеть и выжить будут значительно меньше, чем если ты останешься дома", - сказал он.

По словам Комаровского, в больнице привыкли перестраховываться и там "ты обязательно получишь антибиотик и кучу ненужных лекарств".

Реклама

Читайте также: Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 24 марта

"У тебя появится риск госпитальной инфекции, с тобой будет контактировать куча людей, которые переходят от одного больного к другому и чем-нибудь заразят. Поэтому стационар только тогда, когда жизнь под угрозой. Во всех остальных ситуациях – сидите дома, принимая лечение, как при ОРВИ", - сказал Комаровский.

В тренде В Украине снова выросло количество зараженных коронавирусом

Напомним, по состоянию на 10:00 24 марта, в Украине подтверждено 84 случая заражения COVID-19, три человека умерли, один человек выздоровел.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама