С помощью пропаганды и дезинформации, Россия вмешивается в украинские выборы – Порошенко

Сегодня, 18:49

РФ ведет на информационном поле не менее опасную войну, чем на Донбассе, отметил президент

Петр Порошенко. Фото: AFP
Петр Порошенко. Фото: AFP

Президент Петр Порошенко заявил, что Россия не прекращает вмешиваться во внутренние дела Украины, в частности влияет на политические силы и будет вмешиваться в предстоящие выборы. Об этом глава государства рассказал в интервью немецкой газете Rheinische Post.

"Это больше, чем просто обеспокоенность, что Россия активно будет вмешиваться. С помощью пропаганды и дезинформации, они делают это уже сегодня. Ежедневно", – сказал Петр Порошенко.

Президент также подчеркнул, что Россия ставит себе за цель расколоть Украину.

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"Война на Донбассе уносит жизни и приносит разрушения. Но эта, другая война, столь же опасна, поскольку ее целью является раскол моего государства. И не только моей, но и Вашей (Германии). Ведь на протяжении последних 4,5 лет Германия всегда четко стояла на стороне Украины. И не только в вопросе конфликта с Россией, но и в процессе модернизации Украины", – добавил глава государства.

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Президент добавил что за последние годы Украине во время войны удалось осуществить больше реформ, чем было сделано за 20 лет до этого. Он отметил, что этого удалось достичь с помощью поддержки Европы. Порошенко также подчеркнул, что в этом большая заслуга Ангелы Меркель, которая проявила себя в качестве крупного европейского лидера.

Полный текст интервью читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Не попадите в путинскую ловушку": Порошенко предупредил Германию об опасности".
Россия, война, НАТО, Порошенко, Меркель, Европейский Союз

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