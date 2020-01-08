Самолет Минобороны Украины с экспертами вылетел в Тегеран

"Пожелаем им удачи», - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Видео: t.me/UA_onli

Самолет Министерства обороны Украины с группой экспертов вылетел в Иран.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Пожелаем им удачи и выполнения поставленных задач. Украина ждет вашего возвращения", – написал он на своей странице в Facebook.

Информацию о вылете украинского самолета подтвердил и премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

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"Самолет с нашей поисково-спасательной группой вылетел из Украины в Иран.

В составе группы – представители ДСНС, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ. Их задача – расследование причин трагедии, идентификация и репатриация тел погибших граждан Украины ", – отметил Гончарук.

Ранее сообщалось, что в Иран Украина направит группу для помощи в поисковой операции. По словам президента Украины Владимира Зеленского, все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе.

"Провожу постоянные консультации с нашими иностранными партнерами. Наш приоритет – установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу", – заявил Зеленский.

Напомним, утром 8 января в Иране произошла трагедия, больно ударившая по каждому украинцу: в Тегеране разбился украинский самолет.

Авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" со 176 пассажирами на борту, который выполнял рейс PS 752 Тегеран–Киев, разбился после взлета недалеко от международного аэропорта имени Имама Хомейни. Все пассажиры, а также девять членов украинского экипажа погибли.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "В Иране разбился самолет МАУ: списки всех погибших, подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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