Савин: Когда Путин врет, что в "ДНР" нет их тюрем, хочется плюнуть в экран

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Пленных украинцев встречали с цветами и слезами на свободной земле, а вот на оккупированных территориях им пришлось не сладко. Житель Макеевки Василий Савин рассказал, как он ждал своего освобождения, назвал фамилии других пленников, которые остались в тюрьме боевиков.

Об этом сообщает Hromadske.radio.

По его словам, т.н. "омбудсмен" боевиков нарочно отказалась подтвердить остальных украинских пленников.

"Там остались прекрасные ребята. Владимир Синюков. Паша Корсун, военный, ехавший в КамАЗе. Его не отдали. Максим Тимофеев. Вот его мама здесь, на коляске. Старый человек, ее отдали. А Максим, инвалид второй группы, его не отдали. Также остается там шахтер Гена Матвийчук, у него сломан позвоночник, пол позвоночника отсутствует, металлический стержень, он остается в подвале. Саша Шелест и Корсун (преподаватель института, 60 лет). Остаются в подвале. Прекрасные ребята Сергей Мазуров. Сергей и Дмитрий Караберюш всегда были в списке, за два дня до обмена выбросили из списка. Когда приезжала типа "омбудсманка ДНР" Морозова, я прорвался через охрану и спросил: почему не подтверждают тех, кого видят? Нас всех выгнали на плац. "Вы же их видите, говорю ей, почему не подтверждаете? А она мне: "Если я их подтвержу, то Украина может не отдать тех, кого мне надо. А еще там остаются Твердый, Самдулов, Матюшенко (жена недавно с плакатом стояла возле администрации президента). Воробей Вася. Все они остаются там", – сказал Савин.

Он отметил, что на оккупированных территориях есть и скрытые тюрьмы, где условия намного жестче.

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"Там средневековье, где пытают, выбивают показания. Когда Путин врет, что там нет их тюрем, хочется плюнуть в экран. Мы стараемся слушать украинские СМИ. И ловим каждое имя. Каждый день напоминайте, что наши остаются там. За это бьют, забирают провода, но мы вас слышим", – сказал бывший узник боевиков.

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В тренде Владимир Зеленский встретил освобожденных пленных: видео

Он отмечает, что в список на обмен Украина включила его в мае 2015 года.

"Когда Захарченко (экс-главарь "ДНР"- ред.), зная меня лично, узнал, что готовится восстание, что у него под носом создается проукраинский батальон "Макеевка", он очень разозлился. Меня арестовывал лично его помощник, полковник Завдовеев с огромным количеством людей. Меня посадили в подвал без связи. Если обычных уголовников к нам в подвалы приводили на перевоспитание на 10-15 дней, то я просидел в нем 5 лет", – рассказывает он.

Смотрите также видео, как освобожденный житель Макеевки Василий Савин поблагодарил Зеленского за помощь в освобождении:

Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря на КПВВ "Майорское" (под Горловкой) в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. В свободную Украину вернулись 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. Еще шесть украинцев были освобождены из плена, но остались на оккупированной территории, потому что там их семьи. Полный список имен освобожденных украинцев.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что около 50 осужденных, которые отказались от обмена, или отказались возвращаться на неподконтрольную территорию Донбасса, останутся за решеткой.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Валерия Лутковская уточнила, что 17 человек отказались переезжать в т.н. "Л/ДНР", а еще около 30 человек отказались участвовать в обмене и продолжают отбывать наказание. Также она заявила, что Украина будет пытаться договориться об освобождении еще 300 человек. Кроме того, в следующий обмен пленными намерены включить уже крымских политзаключенных.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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