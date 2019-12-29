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Слезы, цветы и объятия: как встречали пленных украинцев

29 декабря, 23:18

После долгой разлуки родные не сдерживали эмоций

Самолет с освобожденными в ходе состоявшегося в воскресенье на Донбассе обмена между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР удерживаемыми лицами " приземлился в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская обл.) около 21.25 воскресенья, 29 декабря.

Возле взлетной полосы освобожденных ожидали родственники и близкие, а также большое количество журналистов и официальные лица во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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После долгой разлуки родные не сдерживали эмоций.

В свою очередь, президент Зеленский тепло приветствовал освобожденных украинцев и поблагодарил всех причастных к освобождению.

В тренде
Владимир Зеленский встретил освобожденных пленных: видео
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Ранее сайт "Сегодня" опубликовал список 76 человек, которые вернулись в Украину после обмена пленными.

Также в представительстве президента Украины в АР Крым обещают, что крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения.

Сайт "Сегодня" ведет трансляцию о подробностях обмена пленными.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Борисполь встреча родственники Владимир Зеленский обмен пленными

Источник: Сегодня

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