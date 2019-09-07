СБУ: 227 украинцев остаются в плену на оккупированной части Донбасса

За пять лет из плена вернулись 3280 украинцев, отметили в Службе безопасности

В Борисполе встретили освобожденных украинских заложников Кремля / Фото: Сегодня

Служба безопасности Украины с первых дней российской агрессии подключилась к процессу освобождения украинских заложников Кремля. И после сегодняшнего обмена пленными работа не заканчивается, ведь на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) удерживаются более двухсот граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Работа СБУ по освобождению граждан Украины (из российского плена – ред.) продолжается, ведь только на территории ОРДЛО незаконно удерживаются 227 украинцев", – говорится в сообщении пресс-службы.

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В ведомстве отметили, что с 2014 года из РФ и временно оккупированных территорий вернулись 3280 украинцев.

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Как сообщалось, 7 сентября состоялся долгожданный обмен пленными между Украиной и Россией. Формат – "35 на 35". На родину в Украину вернулись 24 украинских моряка, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и другие. С полным списком освобожденных украинцев можно ознакомиться здесь.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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