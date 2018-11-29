СБУ перехватила переговоры летчиков РФ, которые атаковали ракетами украинские корабли

Россияне использовали самолет Су-30 и вертолеты Ка-52 для атаки по силам ВМС Украины

Служба безопасности обнародовала доказательства намеренной атаки России украинских кораблей в Керченском проливе, во время которой была задействована авиация – самолеты и вертолет, сообщает пресс-служба ведомства.

В СБУ, российский истребитель Су-30 совершил боевое применение двух ракет против украинских кораблей, а также две ракеты выпустил и разведывательно-ударный вертолет Ка-52. Россияне также применили крупнокалиберное вооружение своего корабля.

"Огонь велся именно по рубке, где находились украинские моряки", – отметил на брифинге заместитель председателя спецслужбы Олег Фролов.

Пилот самолета с позывным "509" вел переговоры с диспетчером (позывной "Джампер") и кораблем ЧФ РФ (позывной "Мантилья").

"509-й" запросил начать "работу" по цели (кораблю ВМС Украины), когда находился от нее в 24 км. Когда диспетчер попросил подтверждение выполнения "работы", пилот сказал: "Работу выполнил, двумя практически". Судя по всему речь идет о двух выпущенных ракетах.

После этого начинаются переговоры пилотов вертолетов Ка-52 с позывными "9-47" и "9-49" также с "Джампером" и "Мантильей".

После выхода на огневую позицию с корабля РФ поступил приказ не применять оружие до указания. Удаление до целей было 20 км. В итоге ударил лишь один вертолет (9-49) двумя ракетами.

Смотрите полную версию перехвата переговоров российских военных.

Как рассказывали ранее в СБУ, россияне напали на украинцев десятью кораблями, вертолетами и самолетами. В спецслужбе также указали, что один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты. В результате были ранены члены экипажа.

Кроме того, также были перехвачены переговоры россиян во время атаки на украинские катера. На записи капитан корабля Федеральной службы безопасности РФ "Дон", таранившего украинский буксир, переговаривается с его командованием в Москве.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был захват кораблей и 24 члена экипажей оказались в плену.