СБУ переигрывает россиян: Грицак "потроллил" спецслужбы РФ

В сети появились новые фейки в отношении главы Службы безопасности, но он их опроверг

Василий Грицак. Фото: president.gov.ua

СБУ переигрывает россиян: Грицак "потроллил" спецслужбы РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c79/afe/5cac79afecfc8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c79/afe/5cac79afecfc8.jpg 2019-04-09T13:54:59+03:00 Украина В сети появились новые фейки в отношении главы Службы безопасности, но он их опроверг

После увольнения президентом замглавы СБУ, в интернете появились слухи о главе украинской спецслужбы. Василий Грицак огорчил российские спецслужбы и опроверг фейк о своей отставке, напомнив, что украинские спецы продолжают переигрывать своих российских коллег. Об этом говорится в сообщении СБУ Facebook.

Отмечается, что в сети появилась "информация", распространяемая, в том числе, подконтрольными РФ информационными ресурсами, о якобы отставке Грицака по собственному желанию.

По его словам, подобные фейки направлены на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине в условиях проведения избирательного процесса.

"Если я приму подобное решение, то первым об этом сообщит официальный сайт Службы безопасности Украины. С пониманием отношусь к нетерпению своих российских визави. За последние четыре года СБУ научилась профессионально переигрывать спецслужбы РФ, нанося им болезненные удары. Будем продолжать это делать, несмотря на все российские фейки и слухи", – сказал Грицак.

Также мы на днях писали, что в СБУ опровергли фейк спецслужб России об "украинской" частной военной компании "Вега". Российские спецслужбы попытались скомпрометировать Украину и придумали историю про "украинских наемников" в Сирии.

Как недавно сообщалось, СБУ разоблачила спецслужбы России на вербовке украинцев. Был установлен факт вербовки ФСБ РФ бывшего украинского правоохранителя из Луганской области, которому российские кураторы поручили собирать и передавать российской спецслужбе за денежное вознаграждение актуальные сведения об общественно-политической ситуации в Украине, местах дислокации, маршрутах передвижения, состоянии боеготовности украинской армии на Донбассе. Завербованное лицо также подыскивало пророссийски настроенных граждан.

Ранее президент Петр Порошенко рассказывал, что за время войны с Россией СБУ сорвала более 230 терактов. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

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