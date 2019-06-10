СБУ в Киеве разоблачила "конверт" с оборотом в более чем 200 миллионов гривен

Дельцы предлагали бизнесменам "услуги" по уклонению от уплаты налогов

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины и подразделения налоговой милиции Государственной фискальной службы прекратили в Киевской области деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом в более чем 200 миллионов гривен.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, в рамках открытого уголовного производства оперативники спецслужбы установили группу лиц, которые предлагали свои "услуги" бизнесменам из Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей по уклонению от уплаты налогов и незаконного перевода средств с безналичной формы в наличные.

Также было установлено, что для прикрытия незаконной деятельности фигуранты использовали реквизиты специально созданных подконтрольных предприятий, через которых "клиенты" оформляли документы бестоварных операций якобы по оказанию определенных услуг или поставки товаров.

За свои "услуги" дельцы собирали "вознаграждение" в виде процента от суммы конвертации. По предварительной оценке, общий оборот средств, входивших в состав конвертцентра, на протяжении 2018-2019 годов составил более 200 миллионов гривен.







Оперативники провели 18 обысков в офисах и помещениях по месту проживания фигурантов дела в Днепре и Запорожье, по результатам которых были изъяты документы о деятельности фиктивных предприятий, компьютерная техника, электронные носители информации, банковские карты, которые подтверждают проведение противоправных сделок, а также огнестрельное оружие.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области ликвидировали конвертационный центр с месячным теневым оборотом более 500 млн. гривен, который действовал в течение 2018-2019 годов.

Также правоохранители задержали двух должностных лиц Киево-Святошинского райсовета в Киевской области, которые получили от частного предпринимателя взятку в 99,3 тыс. гривен.

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