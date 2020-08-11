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СБУ задержала организатора хищения зерна из Госрезерва: работал с криминалитетом РФ

11 августа, 19:35

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Мошенник хотел продать 1300 тонн пшеницы

Служба безопасности Украины, которая раскрыла масштабную аферу на строительстве ядерных объектов в Чернобыльской зоне, также разоблачила чиновника одной из хлебных баз Госрезерва, создавшего условия для хищения более тысячи тонн государственных запасов зерна.

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К сделке мошенник привлек представителей криминальных кругов РФ, сообщается на сайте СБУ.

По предварительным данным следствия, чиновник пытался наладить схему незаконной реализации госрезервов зерна аффилированным коммерческим структурам. Для этого фигуранты подделали документы о якобы отгрузке пшеницы для хранения на складах хлебной базы.

Правоохранители задержали чиновника с подельником-россиянином при получении миллиона гривен взятки за противоправную реализацию 1300 тонн пшеницы на общую сумму 8 млн гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам подозрений по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины и избрания последним меры пресечения.

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В результате проведенного в начале июня 2020 года аудита в Госрезерве недосчитались зерна на 800 млн гривен. Нехватка составила 2700 вагонов хлеба.

Ранее сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований раскрыли схему по растрате около 100 миллионов гривен на закупках военного имущества для военнослужащих.

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зерно СБУ госрезерв хищение хищение имущества криминалитет

Источник: Сегодня

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