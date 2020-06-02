СБУ задержала "сигаретных" контрабандистов: делали по 15 тысяч пачек в день (фото, видео)

Служба безопасности Украины, которая недавно "накрыла" масштабную схему продажи биодобавок, задержала крупную группировку контрабандистов. Преступники нелегально производили и продавали сигареты в страны Евросоюза.

Эта банда работала по всей Украине. В частности, выращивали табак в Херсонской области на заброшенной ферме. Выращенную продукцию переправляли в Одесскую и Днепропетровскую области. Там, сразу на двух линиях, производили сигареты под видом известных мировых брендов. Примечательно, что одна из них работала на легальном табачном производстве. Готовый товар перевозили на Закарпатье. Там его складировали и транспортировали в Европу.

Реклама

Ежедневно преступники изготавливали по 15 тысяч пачек сигарет. Во время обысков в четырех областях правоохранители обнаружили более 1,5 миллиона пачек сигарет и около 15 тонн готового к фасовке табака.

Напомним, недавно в Днепропетровской области СБУ изъяла партию контрафактных сигарет почти на 100 миллионов гривен.

Также мы рассказывали, что в пригороде Львова состоялась публичная акция по уничтожению крупнейшей в истории Украины партии поддельного алкоголя – 37 тысяч бутылок водки слили в очистные сооружения.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама