Українська
$ 26,82
29,8
  1. Последние новости Украины

СБУ задержала "сигаретных" контрабандистов: делали по 15 тысяч пачек в день (фото, видео)

2 июня, 10:12

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Сигареты под видом известных мировых брендов переправляли в ЕС

Служба безопасности Украины, которая недавно "накрыла" масштабную схему продажи биодобавок, задержала крупную группировку контрабандистов. Преступники нелегально производили и продавали сигареты в страны Евросоюза.

Эта банда работала по всей Украине. В частности, выращивали табак в Херсонской области на заброшенной ферме. Выращенную продукцию переправляли в Одесскую и Днепропетровскую области. Там, сразу на двух линиях, производили сигареты под видом известных мировых брендов. Примечательно, что одна из них работала на легальном табачном производстве. Готовый товар перевозили на Закарпатье. Там его складировали и транспортировали в Европу.

Реклама

Ежедневно преступники изготавливали по 15 тысяч пачек сигарет. Во время обысков в четырех областях правоохранители обнаружили более 1,5 миллиона пачек сигарет и около 15 тонн готового к фасовке табака.

В тренде
Холодный циклон мучить будет недолго: синоптик рассказала, когда потеплеет

Напомним, недавно в Днепропетровской области СБУ изъяла партию контрафактных сигарет почти на 100 миллионов гривен.

Также мы рассказывали, что в пригороде Львова состоялась публичная акция по уничтожению крупнейшей в истории Украины партии поддельного алкоголя – 37 тысяч бутылок водки слили в очистные сооружения.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

сигареты СБУ ЕС Закарпатье банда контрабанда задержание Закарпатская область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 2 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 2 июняУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 2 июня и последние данные о карантине
Коронавирус в Украине: статистика за 2 июня и последние данные о карантинеУкраина
Сильный град в Полтавской области: весна
Сильный град в Полтавской области: весна "хлопнула дверью" (фото и видео)Другие регионы
Налог на жилье будут считать по-новому: что предлагают в Раде
Налог на жилье будут считать по-новому: что предлагают в РадеНедвижимость
В Киеве разборки у ресторана закончились стрельбой
В Киеве разборки у ресторана закончились стрельбойПроисшествия
Похищение бойца ВСУ на админгранице с Крымом: новые детали
Похищение бойца ВСУ на админгранице с Крымом: новые деталиКрым

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять