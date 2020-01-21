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Сегодня исполнилось бы 28 лет: погибшую в авиакатастрофе МАУ Катю Статник провели в последний путь (фото)

21 января, 10:03

Люди на похоронах не сдерживали слез

Фото: nk-online.com.ua

Фото: nk-online.com.ua

В поселке Новая Маячка в Херсонской области попрощались с погибшей в крушении самолета МАУ в Иране бортпроводницей Екатериной Статник. Провести девушку в последний путь пришли родные, друзья и односельчане.

Как сообщает местное издание nk-online, люди не сдерживали слез, шли с цветами, венками и лампадками в руках. Девушку похоронили на новом кладбище в Новой Маячке.

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Отметим, что сегодня, 21 января, Екатерине Статник должно было исполниться 28 лет.

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Ранее мы писали, что в Ивано-Франковске попрощаться с погибшей в Тегеране бортпроводницей Марией Микитюк пришли сотни людей.

Напомним, самолет авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли. Всю ответственность за случившееся взял на себя командир Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Хоссейн Салами, но объяснил это трагической ошибкой.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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