Сегодня стартует Всеукраинская школа онлайн: когда и где будут показывать уроки

Уроки будут проходить с понедельника по пятницу, до конца карантина

Сегодня в 10 часов утра для всех украинских школьников средних и старших классов, а также для всех желающих свои виртуальные двери откроет "Всеукраинская школа онлайн".

Об этом в Facebook написала первая леди Украины Елена Зеленская, которая ранее также снялась в телеуроке.

"Более 40 учителей записали для вас видеоуроки по 11 школьным предметам и приложили все усилия, чтобы сделать их интересными и полезными", – отметила она.

Каждое утро, в 10:00, с понедельника по пятницу, уроки будут транслировать такие украинские телеканалы:

5-й класс – "ПлюсПлюс" и "112 Украина"

6-й класс – ZOOM и NewsOne

Реклама

7-й класс – ZIK и "5 канал"

8-й класс – "Индиго" и УНИАН

9-й класс – "Рада" и UA: Культура

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 5 апреля

10-й класс – UA: Первый

11-й класс – М1

Все уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube, на медиасервисах и интернет-платформах 1+1 video, ТСН.ua, УНИАН, а также на Megogo и oll.tv, на которых уроки "Всеукраинской школы онлайн" будут бесплатно доступны даже для незарегистрированных пользователей. Расписание уроков по дням:





"Уважаемые родители, следите за расписанием уроков, поощряйте детей к просмотру и присоединяйтесь сами! Дети, успехов вам в учебе! Остаемся дома! Учимся дома!"- подітожила Зеленская.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями украинских телеканалов и обсудил с ними реализацию масштабного образовательного проекта для учеников 5-11 классов на время карантина.

Как известно, в связи с пандемией коронавируса в стране до 24 апреля действует карантин, на время которого прекратили работать все учебные и развлекательные заведения, крупные торговые точки (кроме продуктовых магазинов и аптек), а также была остановлена работа метро, междугородного автобусного и железнодорожного сообщения.

Министерство образования и науки уже отменило госаттестацию для 4-х и 9-х классов и готово отложить внешнее оценивание на конец лета. В таком случае вступительная кампания в вузы может затянуться до середины октября.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама