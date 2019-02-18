Сегодня в РФ продолжат судить украинских моряков: что будут рассматривать в суде

Будут рассмотрены апелляционные жалобы о продлении сроков содержания под стражей

Фото: Getty Images

Сегодня в РФ продолжат судить украинских моряков: что будут рассматривать в суде //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9fd/8f0/5c59fd8f0d3d5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9fd/8f0/5c59fd8f0d3d5.jpg 2019-02-18T10:59:00+02:00 Украина Будут рассмотрены апелляционные жалобы о продлении сроков содержания под стражей

Апелляционной инстанцией Московского городского суда в понедельник, 18 февраля, будут рассмотрены апелляционные жалобы защиты на решения Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей в отношении пятой четверки военнопленных украинских моряков. Об этом адвокат Николай Полозов написал на своей странице в соцсети.

"Сегодня апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрит жалобы защиты на постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении пятой четверки военнопленных украинским моряков: Виктора Беспальченко, Владислава Костышина, Владимира Лисового, Владимира Варимеза", – написал Полозов.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и весь экипаж – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. В январе им продлили арест до 24 апреля.

В феврале члены комитета Европарламента по иностранным делам одобрили документ, в котором призвали ЕС к готовности ввести новые санкции против России. В частности, в резолюции осуждаются действия России в Азовском море и постоянные нарушения судами и самолетами территориальных вод и воздушного пространства стран Балтийского региона.

В свою очередь, по мнению экс-госсекретаря США Джона Керри, для освобождения захваченных Россией в районе Керченского пролива украинских моряков необходимо начать переговоры.

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