Сенцов проведал в больнице других освобожденных узников Кремля

Сенцов проведал других освобожденных узников Кремля / Фото: Facebook

Бывший узник Кремля, режиссер Олег Сенцов, освобожденный в ходе масштабного обмена пленниками, проведал в больнице других бывших политзаключенных.

Фотографию, сделанную во время посещения больницы, он опубликовал в своем Facebook, подписав ее словами "В больничке с Балухом, Сущенко и Пановым. Все в порядке, парни поправляются".

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Сенцов показал единственный снимок, сделанный в тюрьме. Его он переслал родным накануне 2016 года. По словам украинца, этот снимок был единственным, который удалось сделать в местах заключения.

Недавно Олег Сенцов и еще один бывший политзаключенный Александр Кольченко выступили перед журналистами. Они рассказывали, как оккупанты сделали из них "террористов", о надежде увидеть Путина в Гааге и много другое. Смотрите пресс-конференцию Сенцова и Кольченко.

Также мы сообщали о том, что Олег Сенцов подчеркнул, что вопрос о признании Крыма российским не может обсуждаться, и выразил удивление распрями внутри страны в течение последних пяти лет.

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