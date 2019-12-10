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Сенцов стал на военный учет: фото

10 декабря, 18:06

Режиссер отметил, что военкоматы поражают своей обшарпанностью, но люди внутри очень хорошие

Олег Сенцов

Олег Сенцов / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов, который ранее назвал главную проблему украинцев, стал на воинский учет. Об этом он сообщил в Facebook.

"Поскольку я сейчас почти киевлянин – пошел и стал на военный учет. Теперь я солдат запаса и если что...", – написал Сенцов.

Удостоверение Сенцова. Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Удостоверение Сенцова. Фото: facebook.com/oleg.sentsov

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При этом режиссер отметил, что военкоматы поражают своей обшарпанностью, но люди внутри очень хорошие.

Военкомат. Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Военкомат. Фото: facebook.com/oleg.sentsov

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"Так и с нашей страной: народ хороший, а нормальное государство построить никак не в состоянии", – написал Сенцов.

Недавно стало известно о том, что Сенцов планирует создать общественную организацию. По словам режиссера, у него сейчас открылось "широкое окно возможностей". Также режиссер сообщил о намерении создать отдельный фонд для финансирования этой организации.

А еще Олег Сенцов, освобождения которого ждал чуть ли не весь мир, дал эксклюзивное интервью нашим коллегам из "Радио Свобода". В нем уже через две недели после освобождения из плена Сенцов говорил о том, что будет снимать кино и обязательно будет бороться за освобождение украинцев из российских тюрем.

Также мы писали, что Сенцову вручили премию Сахарова.

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военкомат удостоверение Олег Сенцов

Источник: Сегодня

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