Сенцов: Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения их ценностей

«Я очень рад за этих ребят и их семьи, которые сегодня должны встретиться», - заявил Сенцов

Украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов, которого несколько месяцев назад освободили из русского плена, выразил собственное мнение относительно нынешнего обмена пленными.

Об этом он написал в сообщении на странице в Facebook.

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"Сегодня, если ничего не сорвется, произойдет обмен. Часть наших пленных вернется домой. Но только часть. Не все ребята будут освобождены даже с ОРДЛО – кто останется в руках боевиков. Крымские татары и другие наши политзаключенные и в дальнейшем будут сидеть в российских тюрьмах. Невиновны. За это Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев. И дело не только в том, что у нас почти не остается этого "мужского обменного фонда" (очень циничный и практическое выражение) и для нового возвращения своих заложников, украинское правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом. А в том, что этот шаг оставляет нас главного – справедливости", – отметил Сенцов.

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Украинский режиссер напомнил, что "за эту справедливость мы стояли на Майдане, и смогли победить".

"За эту справедливость мы боремся и в дальнейшем, против оккупантов: кто положил свои головы, кто-то сидит в окопе, кто-то – в тюрьме. Я очень рад за этих ребят и их семьи, которые сегодня должны встретиться. Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернение ценностей, за которые эти герои дрались. Потому что они не скажут спасибо за то, что дело расстрела людей на Майдане не была закончена хотя бы приговором виновным. Почти через шесть лет мы начали возвращаться в ту точку, с которой все началось. Что-то, за что боролись украинцы, идет прахом", – резюмировал Сенцов.

Напомним, что ранее сообщалось, что сестра Сенцова считает, что Украина должна вытаскивать людей даже путем обмена таких, как экс-беркутовцы.

Сайт "Сегодня" ведет трансляцию о подробностях обмена пленными.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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