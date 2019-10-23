Сенцова наградили Орлом за "Отвагу и несокрушимость" в Варшаве

Специальной наградой – Орлом за "Отвагу и несокрушимость" наградили бывшего политзаключенного Кремля Олега Сенцова в Варшаве.

Вручал награду председатель Польской киноакадемии Дариуш Яблонский. Заверил, что польские кинематографисты всегда готовы поддержать украинского режиссера. Олег Сенцов поехал в Польшу на несколько дней для встреч с коллегами и общественными деятелями.

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Ранее мы сообщали, что Сенцов передал французскому президенту Эммануэлю Макрону список с именами украинцев, которые остаются узниками Кремля. Это он сделал в ходе получасовой встречи, которая состоялась во время осенней сессии ПАСЕ 1 октября.

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Также недавно стало известно о том, что Сенцов планирует создать общественную организацию. По словам режиссера, у него сейчас открылось "широкое окно возможностей". Также режиссер сообщил о намерении создать отдельный фонд для финансирования этой организации.

А еще Олег Сенцов, освобождения которого ждал чуть ли не весь мир, – дал эксклюзивное интервью нашим коллегам из Радио Свобода. В нем, уже через две недели после освобождения из плена говорил о том, что будет снимать кино и обязательно будет бороться за освобождение украинцев из российских тюрем.

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