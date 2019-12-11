Сериал "Слуга народа" покажут россиянам: реакция "Квартала 95"

В студии сказали, как принадлежащий "Газпрому" канал "ТНТ" получил права на трансляцию

Фото: кадр из т/с "Слуга народа"

В студии "Квартал 95" объяснили, каким образом прокремлевский телеканал "ТНТ" получил права на трансляцию сериала "Слуга народа" с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.

В пресс-службе студии утверждают, что такое право российские пропагандисты приобрели у международного дистрибьютора – шведской компании Eccho Rights, сотрудничество с которой "Квартал 95" начал еще в 2012 году.

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"Eccho Rights обладает мировым правами на дистрибуцию некоторых тайтлов библиотеки "Квартал 95". Компания продает на разные территории разные виды прав: трансляция на ТВ, VOD-права и т.д.", – сообщили в студии.

Отмечается, что на сегодняшний день дистрибьютор также продал формат сериала либо право на его трансляцию более 20 странам, включая американскую компанию FOX Studios и самую популярную онлайн-платформу мира – Netflix.

Но на вопросы об условиях показа "Слуги народа" на канале "ТНТ", который принадлежит российскому газовому монополисту "Газпрому", и получит ли "Квартал 95" от этого роялти, в компании не ответили.

Напомним, что ранее в этом году права на показ "Слуги народа" в интернете на территории России купила российская компания "Яндекс", но по просьбе правообладателя свободный доступ к показу сериала в Сети заблокировали с 22 мая.

Кроме того, другой скандал с сериалом произошел в Болгарии – в мае пророссийская партия "Возрождение" запустила в качестве предвыборной рекламы ролик, на котором персонаж Зеленского расстреливает депутатов Верховной Рады из автоматического оружия. Болгарский Центризбирком посчитал это агитацией насилия и обязал партию удалить видео.

А о последствиях, к которым привела популярность сериала "Чернобыль" и как это коснулось Украины, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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