Шевченко о сносе палаточного городка: Поставить активистов на колени на снегу – это не унижение

Сегодня, 09:57

Лучше задержанных ставить на колени, чем уложить лицом в снег, считают правоохранители

Силовики зачищают палаточный городок. Фото: facebook.com/artem.shevchenko
Силовики зачищают палаточный городок. Фото: facebook.com/artem.shevchenko

Во время сноса палаточного городка под Верховной Радой 3 марта полиция действовала в рамках своих полномочий при задержании активистов и проведения следственных действий. Об этом заявил на своей странице в Facebook спикер МВД Артем Шевченко.

Он объяснил, что лучше задержанных ставить на колени, чем уложить лицом в снег.

"Непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в транспорт это – никакое не унижение, а общераспространенная полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности сотрудника путем приведения задержанного в подконтрольное положение, исключающее возможность внезапного нападения на него. Именно поэтому, чтобы не держать на холодной погоде задержанных лежа на снегу лицом вниз, был избран такой способ контроля", – написал Шевченнко.

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Он отметил, что задержанным позволяли общаться и курить, хоть и держали их на корточках или на коленях.

По его словам, степень жесткости действий полиции не была чрезмерным, учитывая:

  • опыт постоянных столкновений, спровоцированных митингующими;
  • их настроенность на агрессию;
  • имеющуюся оперативную информацию о возможном наличии оружия (которая подтвердилась в ходе обысков);

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Как сообщалось, полиция наведалась сегодня к активистам под Радой по решению суда. Как рассказали в правоохранительных органах, у жителей палаточного городка обнаружили много гранат и "коктейли Молотова". Также стало известно, что задержаны более 100 человек.

В свою очередь в полиции рассказали, что во время столкновения пострадали семь правоохранителей, которые получили травмы разной степени тяжести.
активисты, Шевченко, полиция, палаточный городок

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"Сегодня"

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