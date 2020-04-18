Школа онлайн: в МОН рассказали, как будут готовить видеоуроки к выходу в эфир

В Министерстве образования и науки планируют на следующей неделе запустить двухуровневую процедуру подготовки видеоуроков в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн". Об этом рассказала пресс-служба МОН.

В министерстве признали, что проект требует работы над ошибками.

"В рамках проекта была подготовлена процедура предварительного экспертного просмотра видео, а также привлечены эксперты, которые системно работают вместе с подчиненным МОН Украинским институтом развития образования (УИРО. – Ред). Их задача – на этапе постпродакшена просматривать уроки и вносить свои правки. Однако в связи со сжатыми сроками подготовки видео в течение первой недели экспертиза не проводилась", – пояснил руководитель УИРО Вадим Карандий.

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В дальнейшем все видео перед эфиром будут пересматривать эксперты. Чтобы усовершенствовать качество урока, экспертизу расширили и сделали двухуровневой.

"Реализоваться она будет так: на первом этапе работает пул экспертов, которые помогают учителю при подготовке к уроку и присутствуют на съемочной площадке во время съемки. Второй этап – редакторы, которые приобщены к процессу на этапе постпродакшена. Мы надеемся, что со следующей недели нам удастся запустить уже такую, более усовершенствованную экспертизу", – добавил Карандий.

По данным МОН, через две недели в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн" обнародовано 392 урока общей продолжительностью около 7 тыс. 840 минут. На YouTube МОН их просмотрели почти 6 млн раз.

Среди предметов популярным остается английский.

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Напомним, зрители уже заметили не одну ошибку, которую допустили учителя. В этот раз неточность допустили составители слайдов к онлайн-уроку по украинскому языку. В мессенджере вопросы задавал "Мишка Антарктический", который "дружит" с украинскими полярниками с антарктической станции "Академик Вернадский". Однако белые медведи не живут в Антарктиде – на континенте, расположенном на самом юге Земли.

Также сообщалось, что выпускникам рекомендуют отказаться от последних звонков и выпускных вечеров, а ученикам, которые планируют продолжать обучение в своих учебных заведениях, – отправлять копии необходимых документов по электронной почте или иным способом.

Также смотрите обращение Елены Зеленской о Всеукраинской школе онлайн:

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