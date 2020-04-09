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Школа онлайн: создатели видеоуроков "переселили" белых медведей в Антарктиду

9 апреля, 17:02

Денис Беспалов

Мишка Антарктический "пришел" на урок по украинскому языку

Украинские каналы в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн" показывают видеоуроки для детей. Зрители уже заметили не одну ошибку, которую допустили учителя.

В этот раз неточность допустили составители слайдов к онлайн-уроку по украинскому языку. Так, учитель объясняла тему о второстепенных членах предложения – определении и дополнении. В импровизированном классе присутствовала первая леди Украины Елена Зеленская, а в мессенджере вопросы задавал "Мишка Антарктический", который "дружит" с украинскими полярниками с антарктической станции "Академик Вернадский".

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Однако, как известно, белые медведи не живут в Антарктиде – континенте, расположенном на самом юге Земли. Белые медведи обитают в приполярных областях в северном полушарии Земли, в Арктике. Таким образом, корректно было бы назвать мишку "Арктическим".

Ранее новости "Сегодня" писали, что "Всеукраинская школа онлайн" в первый день собрала более 3 млн зрителей.

Урок истории

Также сообщалось, что "Медиа Группа Украина" открыла свободный доступ к трансляциям уроков на платформе OLL.TV.

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школа карантин уроки

Источник: Сегодня

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