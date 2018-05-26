Массовые отравления детей: Минобразования рекомендует усилить охрану, но у школ нет денег

На входе в школы сажают уборщиц и завхозов, но праздничные линейки не отменяют

После волны массовых отравлений детей в школах Минобразования рекомендовал учебным заведениям усилить охрану. Напомним, за последние две недели 170 детей из разных регионов угодили на больничные койки. Многие родители опасаются отпускать своих детей на линейки, посвященные завершению учебы.

"Последний звонок становится опасным", — написал в соцсети один из встревоженных киевлян.

Однако, несмотря на рост панических настроений и отсутствие результатов экспертиз, отменять проведение последних звонков в Минобразования не собираются. Говорят, что, скорее всего, все шесть случившихся ЧП — дело рук школьных хулиганов.

Условные меры

Минобразования рекомендует школам усилить охрану и ограничить доступ на территорию учебных заведений посторонних. Предлагается также усилить контроль на входе, "чтобы не допустить проноса в помещения учебных заведений ядовитых, взрывоопасных и других предметов, угрожающих жизни и здоровью". Еще просит разъяснить ученикам и родителям, как вести себя в случае ЧП.

Техперсонал на охране

Но в полной мере усилить меры безопасности получается не везде. Многие из опрошенные нами директоров школ рассказали "Сегодня", что у них хулиганам или, не дай бог, диверсантам в случае чего будут противостоять не профессиональные секьюрити, а завхозы или уборщицы, которые по устному распоряжению руководства школ отправлены дежурить на вахту.

"Роль охраны в нашей школе выполняет техперсонал, возможности содержать охранников у нас нет", — рассказала нам директор одной из крупнейших школ в Житомирской области Наталия Пудрий.

Такая же ситуация и в других школах — на охрану денег нет, приходится ограничиваться разъяснительной работой с учениками.

Однако бывает и иначе. В Вознесенске Николаевской области, например, уже ввели пропускной режим в школах, а в Харькове горсовет решил взять все школы города под охрану, а в самых крупных — установить видеонаблюдение. Правда, сделано это будет только с 1 сентября. В то же время в СБУ, которая расследует ЧП в черкасской школе, нам рассказали, что уже не первый месяц обсуждают с киевскими властями детали программы "Безопасный город".

"Столичные власти хотят оборудовать если не все, то большинство школ видеонаблюдением для разоблачения педофилов и прочих нарушителей. Но пока это остается в планах, поэтому вопрос безопасности даже в столице остается открытым", — сказали нам в спецслужбе.

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"Дочери все еще плохо"

Как сообщает Минздрав, практически все дети, пострадавшие на территории шести школ, уже выписаны из больниц. Но родители некоторых из них решили не отпускать своих чад на последний звонок.

"Моя дочь чувствует себя плохо. Полного выздоровления нет, есть слабость, головокружение. Не отпущу", — говорит отец одной из пострадавших во вторник в Харькове школьниц Олег Головков.

И добавляет, что в силу своей профессии знаком с воздействием некоторых отравляющих веществ, поэтому сделал вывод, что детей отравили не перцовым газом, как утверждают чиновники.